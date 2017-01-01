تنظم شركة معرض الكويت الدولي في ارض المعارض في منطقة مشرف معرض البيت الحديث، أضخم واكبر تجمع لشركات المطابخ والأبواب والمصاعد وأحواض السباحة وأنظمة المياه والديكور والتهوية وشركات المقاولات والبناء والعوازل والشترات والدهانات، ويستمر المعرض حتى يوم الاحد 1 يناير 2017.

وأشارت مريم الدوسري مدير عام معرض البيت الحديث الى ان المعرض سيفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا حتى 1.30 ظهرا، ومن الساعة 4:30 عصرا إلى 10 مساء.

بدوره، قال عصام عبدالشافي: ان الإقبال على المعرض منذ يومه الأول يؤكد أهمية مثل هذه المعارض في التسهيل على المواطنين وكل من يبحث عن الأنشطة والخدمات التي يحتاجها، حيث تكون مقدمة جميعا تحت سقف واحد لاختيار والشراء والاستفادة من العروض المقدمة في المعرض، مشيرا إلى أن التنافس في عروض الشركات من شأنه أن يؤدي إلى طرح منتجات جيدة وبأسعار منافسة تناسب جميع شرائح المواطنين، بالإضافة إلى السحوبات والهدايا والجوائز التي تقدمها الشركات بمناسبة نهاية العام. أشكناني للأبواب: أعلنت شركة محمد أشكناني عن مشاركتها كراع رئيسي لمعرض البيت الحديث ارض المعارض صالة 5 والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي ويستمر حتى 1 يناير 2017 بمشاركة نخبة من كبرى الشركات المتخصصة والمتميزة على مستوى شركات البناء ومستلزمات البناء والبيت الحديث وتعتبر شركة محمد أشكناني من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الألمنيوم والشتر والحديد المشغول والستانلس استيل والأبواب الداخلية والخارجية وفق أرقى المواصفات والتصاميم العالمية، اضافة إلى تصنيع جميع أنواع الزجاج والقبب الزجاجية الملونة.

وقد استطاعت الشركة خلال سنوات من الخبرة تنفيذ وإدارة المشاريع من التواجد والمنافسة في السوق الكويتي وذلك خلال الصفقات المتكاملة والمثالية والتي تقدم الي العملاء لبناء المنازل وفق التصاميم والمواصفات العالمية.

وبالتعليق على هذه المشاركة، قال د.محمد أشكناني المدير العام ان شركته دائمة التواجد في الفعاليات والمعارض المهمة على الصعيدين المحلي والدولي ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات التي تجمع تحت سقف واحد نخبة من المتخصصين في مجال الصناعات الوطنية والحرفية.

شركة المستشار الهندسي: أوضح المدير العام لمجموعة شركات المستشار الهندسي «المصاعد ـ التكييف ـ العوازل» م.راغب مصطفى، أن المشاركة في معرض «البيت الحديث» فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات بين كل من المستثمرين والمهتمين بمجال الاستثمار والبناء داخل السوق الكويتي وكذلك ايضا التواصل المباشر مع العملاء المهتمين بهذا المجال.

ان مجموعة شركات المستشار الهندسي، تم تأسيسها في العام 2002 م، كشركة متخصصة في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية بجميع انواعها «كهربائية، سيارات، شحن، طعام، هيدروليك، روملس» والآن أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال معتمدة في ذلك على ما لديها من امكانيات تكنولوجية حديثة في هذا المجال وأيضا بما تمتلكه من الخبرات والمتمثلة في العمالة الفنية الماهرة والمدربة بكفاءة، مما كان له بالغ الاثر فيما وصلت اليه الشركة الآن.

ومن جهه أخرى، أوضحت مديرة التسويق م. مروة دياب ومدير المبيعات م.محمد تحسين وم.خالد اسعد انه تم تجهيز جناح الشركة بالمعرض بأحدث النواحي الفنية الحديثة لمجالات المصاعد والعوازل والتكييف، كما ان الشركة من خلال هذا المعرض تساهم وتساعد بفاعلية في ترسيخ وتعزيز صورة الشركة في ذهن العملاء المهتمين بمجال البناء وذلك لدعم اعمال الشركة للتوسع في اعمالها داخل الكويت. وأفاد م.أبوالحسن الطنطاوي، مدير مبيعات شركة المستشار الهندسي للتكييف والتبريد المركزي بأن الشركة تسير بخطى ثابتة للحصول على أعلى نسبة مبيعات من حجم سوق البناء في الكويت، معتمده في ذلك على استخدامها لأحدث الوسائل التكنولوجية لتخطيط وتوزيع التبريد داخل القسيمة، كما تستخدم الشركة فرق عمل على أعلى مستوى لتنفيذ هذه المخططات - وسوف نقوم قريبا بتوقيع وكالة جديدة تخدم السوق الكويتي. كما أكد اعضاء مجلس الادارة م.أحمد الشراح وم.نواف العازمي، الدعم الكامل للشركة والوصول بالعملاء للرضا التام عن منتجاتنا وخدماتنا، كما أن الشركة ستقوم ببعض الخصومات لجميع مؤسسات الدولة والعملاء والشركات لتوفير الدعم الكامل لأبناء الكويت وأيضا العديد من المفاجآت داخل المعرض، منها على سبيل المثال وليس الحصر تخفيض على عقود الصيانة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة تصل الى 25%.

شركة برافو هومز للمقاولات العامة للمباني:

في كلمته قال م.عبدالله الموسوي: نمتاز ولله الحمد بأن إدارتنا من الشباب الكويتي ومهندسين وأصحاب شهادات عليا وكذلك أصحاب خبرة ميدانية لسنوات في مجال البناء والتشطيب، مشيرا إلى ان شركتنا اليوم تعمل في مجالين هما: التصميم والبناء ففي مجال التصميم نعمل المخطط المعماري والانشائي والتراخيص اللازمة بالتعاون مع المكاتب الهندسية وكذلك نقوم بتصميم الواجهات وكذلك التصميم الداخلي، وأفاد الموسوي بأنه بخصوص مجال البناء فتختص شركتنا ببناء الهيكل الأسود، بالإضافة إلى جميع أعمال التشطيبات المختلفة من المساح والعازل والصحي والكهربائي والديكور والصبغ والأبواب والألمنيوم والأرضيات والسيراميك، بالإضافة لجميع أنواع الترميمات المختلفة وبناء الأدوار والملاحق. واختتم الموسوي كلمته لافتا الى أن كل العملاء الذين يشرفونا بالتعاقد مع شركة برافو هومز سيجدون كل ما يتمنونه لبناء بيت العمر تحت سقف واحد.. لذلك برافو هومز هي بيتك.

أبواب الغربية: ومن جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة أبواب الغربية ياسر المهيد أن الشركة تشارك في معرض البيت الحديث والذي ينتهي اليوم الاحد 1 يناير 2017 وان الشركة ستشارك بطرح أبواب من مواد وتصميمات داخلية وخارجية لأول مرة في الكويت وهي واحدة من احدث المنتجات في العالم واكثرها مبيعا في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتميز في مظهرها مثل الخشب الطبيعي الحقيقي من ناحية الشكل والملمس ولكنها تتميز بأنها ضد الحريق والرطوبة والحشرات وعازلة للحرارة والتمدد.

وذكر المهيد ان الشركة تقدم لعملائها خلال المعرض خصومات خاصة تتراوح ما بين 10 و15%.

ألفا للأحواض: من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة ألفا لأحواض السباحة عبدالله المحميد إن الشركة تعتبر رائدة في مجال مقاولات أحواض السباحة وخدماتها.

وأضاف المحميد أنه خلال فترة 7 السنوات الماضية شهدت معدلات عمل الشركة نموا من حيث عدد العقود السنوية وعدد الموظفين وعائدات الشركة، إذ زادت العائدات حتى العام الحالي 2016 عن العام الماضي بنسبة 23%، متوقعا حدوث نمو متوقع لهذا العام يزيد على العام الماضي بنسبة 22%، نتيجة دخول منتج جديد إلى السوق الكويتي.