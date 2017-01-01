الهارون: إقبال كبير يلبي احتياجات المستهلك على مساحة 7 آلاف م2





تشهد فعاليات معرض الغذاء والأواني حضورا لافتا وإقبالا جماهيريا من مختلف الجنسيات، حيث انطلقت فعالياته يوم الخميس 29 ديسمبر الماضي، ولتستمر فعاليات هذا المعرض الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي حتى 7 يناير الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 4A، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات قطاع المواد الغذائية المحلية والخارجية.



وفي هذا الشأن قال مدير المعرض لدى شركة معرض الكويت الدولي عماد محمد الهارون: «ان هذا المعرض يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته قبل نهاية العام، مشيرا الى ان المعرض يقام بمشاركة عدد من الشركات المحلية والخارجية والتي جاءت لتستعرض منتجاتها فوق مساحة 3 آلاف متر مربع ولتمثل عروضا لبضائع ومنتجات من بلدان كالأردن وفلسطين، واليمن والبحرين، وعمان وتركيا ومصر، إضافة الى الكويت».



وأوضح الهارون ان المعرض يمثل فرصة مثالية للتعرف على السلع والمنتجات الجديدة، مشددا على انه يحفل بأنشطة هامة وعروض تسويقية عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة تلبية لاحتياجات الكثير من المستهلكين من المواد الغذائية والأواني المنزلية، حيث يأتي هذا المعرض تزامنا مع انتهاء سنة مضت وقدوم عام جديد، واستمرارا لموسم البر والمخيمات، حيث يلقى اقبالا واسعا من قبل رواد المخيمات، إضافة الى تلبيته لاحتياجات الكثير من المسافرين والباحثين عن الهدايا العائلية الخاصة والمميزة من أطقم المطبخ من الملاعق والسكاكين والأواني.

ولفت الهارون الى استعدادات الشركة القائمة لانطلاق معرض «نهاية العام» يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2016، ضمن سلسلة دوراته الجديدة والتي تقيمه وتنظمه ايضا شركة معرض الكويت الدولي دوريا على ارض المعارض بمشرف بمشاركة حشد مميز من الشركات العارضة، وتحتضنه الصالة 4B، حيث تستمر انشطته حتى 7 يناير 2017 من العام الجديد.

وأكد الهارون ان معرض نهاية العام هذا يتزامن سنويا مع عطلة رأس السنة والتي تعد من أهم فترات مواسم التسوق الأمر الذي يدفع الكثيرين الى التسوق واقتناء مستلزمات الأسرة، وتعرض الشركات مختلف المنتجات الاستهلاكية لجميع أفراد العائلة من مختلف المراحل والأعمار والإكسسوارات والكماليات والمشغولات اليدوية، والعطور ومواد التجميل، والشنط والأحذية.



واختتم الهارون حديثه مثمنا جهود جميع الجهات المشاركة، معربا عن ثقته في أن يحقق هذا المعرض النجاح المنشود لما يلقاه من اهتمام كبير، حيث يشهد تسابقا ملحوظا من قبل المستهلكين، داعيا الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق أسرية مميزة، مذكرا بمواعيد المعرض على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا الى 1:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 4 عصرا إلى 9:30 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4 عصرا الى الساعة 10:30 مساء.