حصلت الرئيسة التنفيذية لشركة سيفكو نور فيصل القطامي على جائزة مؤسسة مينا لعام 2016 كأفضل قائد تجاري على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، حيث تسلمت الجائزة في فندق برج العرب بدبي بحضور أكثر من 150 رجل أعمال من مختلف دول العالم وممثلي وسائل الإعلام وممثلي كبريات الجامعات العالمية من مدينتي زيوريخ ولندن.

وجدير بالذكر أن مؤسسة مينا تقيم فعاليات سنوية لتقديم جوائزها المرموقة إلى مؤسسات المنطقة تقديرا منها للتميز الذي تحققه تلك المؤسسات في توفير مستويات استثنائية في قطاعات متعددة، بدءا من التميز في الإدارة الأساسية إلى الخدمات المقدمة للعملاء والتطور المستمر.

وستستمر سيفكو في السعي وراء كل ما هو مبتكر وجديد والارتقاء نحو آفاق جديدة وإرساء معايير التميز في القطاع التجاري بالمنطقة والتوسع بشكل كبير كسوق مركزي فريد من نوعه، حيث تملك سيفكو حاليا عدة فروع في كل من الري والقرين والسالمية في مجمع ذا فيو تحت اسم هول سوم فودز.



وقالت نور القطامي: إن هذه الجائزة نتيجة جهد وتعاون ومثابرة أفراد عائلة سيفكو، والذين يشكلون فريق عمل رائعا يجعلني ممتنة للغاية وأتقدم بالشكر الجزيل لكل فرد من أفراد عائلة سيفكو على جهودهم المتواصلة.