«زينيث» استخدمت في الساعة الجديدة حركة إل بريميرو الشهيرة وتعتبر الكرونوغراف عالي التردد الأكثر دقة في العالم حيث يحدد الوقت على تردد 36000 اهتزاز بالساعة ويظهر أعشار الثواني

بعد الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس كوهيبا بتصنيع ثلاثة إصدارات خاصة ومحدودة من الساعات التذكارية، قامت زينيث، مصنع الساعات الشهير، بإهداء جديد لهذه الأسطورة الكوبية، من خلال إنتاج ساعة إيل بريميرو «أسطورة كوهيبا»، التي تجسد التميز والدقة والخبرة التي تجمع بين زينيث وكوهيبا.

عشاق الأشياء الجميلة، وأولئك الذين يعتبرون تدخين السيغار موعدا للمرح والوقت السعيد، سيقعون بالتأكيد في غرام هذه الساعة، التي تعبر عن مزيج دقيق ومبدع بين لون الذهب الوردي وتدرجات الألوان التي تميز، العاصمة الكوبية، هافانا.

وفي هذه المناسبة، احتفلت زينيث ومجموعة بهبهاني، بإطلاق هذه الساعة في مدينة الكويت، في حدث اسثنائي جمع شخصيات مرموقة ومحبي الساعات وعشاق السيغار.

ورحب السيد شهزاد جيدواني، المدير العام لمجموعة بهبهاني، بالضيوف، في حين تحدث السيد جورج بشارة، المدير الإقليمي في شركة ساعات زينيث، عن سعي العلامتين التجاريتين الدؤوب للتميز والتزامهما بأولوية تعزيز تجربة العملاء.

وخلال الحدث، تمكن الضيوف من تذوق السيغار الممتاز ومشاهدة ساعة EP Cohiba 36’000 VpH بلون الذهب الوردي.

وبعد نصف قرن على تأسيس هابانوس كوهيبا، وابتكار ساعات إيل بريميرو، لايزال هذين المنتجين يحتفظان بالسمات التي منحتهما سمعتهما ومكنتهما من الفوز بجوائز التميز المتعددة.

ففي العام 1962، أي منذ أكثر من 50 عاما، ظهرت أول خطوط تصميم إيل بريميرو على لوحة الرسم. وكان الهدف وقتها هو ابتكار ساعات مميزة للاحتفال بالذكرى السنوية المئة لتأسيس زينيث التي كانت ستحل في العام 1965.

ونظرا لضخامة التعقيدات والحلول التي تحيط بهذا الكاليبر الأسطوري، فقد تم استكمال انجاز هذه الساعات في العام 1969.

وفي الوقت نفسه، ظهرت شركة هابانوس كوهيبا الرائدة في تصنيع السيغار في العام 1966.

وفي العام ٢٠١٦، اتحد الرمزان من خلال ابتكار مجموعة من الساعات الفريدة التي تحتفل بالتميز والخبرة والتفوق.

والهابانو، وهو الاسم الذي اصبح مرادفا للسيغار الكوبي، هو غرض مرموق، تماما مثل الساعة، ويجسد تراثا كاملا من تقاليد الإنتاج والدراية والخبرة.

والجدير بالذكر أن التبغ أصبح معروفا في العالم القديم بعد اكتشاف كريستوف كولومبوس العالم الجديد. وبعد مرور أكثر من 500 سنة، دخلت العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم في صناعة السيغار في شراكة مع زينيث للاحتفال بتاريخهما العريق وانجازاتهما كل هذا الوقت.

وفي هذه المناسبة، استخدمت زينيث في ساعة بريميرو «أسطورة كوهيبا»، حركة إل بريميرو الشهيرة، التي تعتبر الكرونوغراف عالي التردد الأكثر دقة في العالم، والذي يحدد الوقت على تردد 36000 اهتزاز بالساعة ويظهر أعشار الثواني.

الى جانب ذلك، استخدمت زينيث ألوانها الأسطورية: الرمادي الفاتح، ولون الأنثراسايت القريب من الرمادي الغامق، بالاضافة الى الأزرق لإظهار ألوان كوهيبا «الأفضل بين كل الهابانوس». اما علبة الساعة، فهي متوسطة 42 ملم ومصنوعة من الذهب الوردي ومحفور عليها العام 1966.

وعند مكان الساعة التاسعة، يظهر عقرب الثواني الصغير، صورة الشيف تاينو، رمز العلامة التجارية لكوهيبا. وعلى قرص الساعة، هناك أوراق تبغ والخواتم الشهيرة الخاصة بكوهيبا التي تحيط بكل سيغار. وتعبر خطوط عمودية قرص الساعة بحركة فنية ذكية، لإبراز عرض الساعة وايضا لتبدو الساعة مثل خطوط التبغ على قطر السيغار.

وقد استكملت هذه الساعة الاستثنائية، بحزام من جلد التمساح البني مع بطانة من اللونين البرتقال والأصفر، وتأتي في صندوق خشبي خاص بألوان الهابانوس الأسطوري.