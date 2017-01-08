البابطين: هدف الماراثون وضع الكويت كمحتضن لفعاليات رياضية عالمياً





أعلن مركز سبارك الرياضي عن التوقيع مع بيان لطب الأسنان للسنة الثانية على التوالي على عقد رعاية فضية لماراثون سبارك 2017. واوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المشاركة في هذه التظاهرة العالمية جاءت من منطلق الإيمان بأهمية المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة نشر الوعي الرياضي بين فئات المجتمع الكويتي، حيث أتت لتؤكد تحمل الشركة مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.

وانطلاقا من مبدأ مركز سبارك الرياضي على نشر التوعية الرياضية والصحية في نسيج المجتمع الكويتي، وتسليط الضوء على تبني أساليب الحياة الصحية السليمة، وخدمة برامج تعزيز الصحة في الكويت، أقدم مركز سبارك الرياضي على إقامة النسخة الثانية من ماراثون سبارك 2017 للجري لتشارك فيه فئات المجتمع المختلفة يوم السبت الموافق 14/01/2017.

وصرح الرئيس التنفيذي لمركز سبارك الرياضي، عبدالمحسن صالح البابطين: الغاية من وراء هذا الماراثون ـ كحدث خيري، غير هادف للربح ـ هي وضع الكويت كمحتضن لفعاليات رياضية على المستوى العالمي وهو ما أثبت بعد النجاح الباهر في ماراثون سبارك في يناير الماضي، كما سيتم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومؤسسة حياة لعلاج مرضى سرطان الثدي لزيادة الوعي على أهمية تطوير نظم الحياة والاهتمام بالرياضة بشكل مستدام.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيان لطب الأسنان فدى الخالد، إن مشاركتها للسنة الثانية على التوالي في ماراثون سبارك لعام 2017 تأتي من رغبتها باستكمال مسيرتها كشركة لها دور في تحمل المسؤولية الاجتماعية وسعيا نحو مواكبة الفعاليات والأنشطة ذات التأثير الإيجابي، التي من شأنها أن تدعم جهود الاهتمام بتوجيه وتوعية المجتمع بما يعود عليه بالنفع ولاهتمامها بدعم الرياضة كجزء مهم لخلق بيئة صحية.

ماراثون سبارك 2017 تظاهرة غير ربحية، حيث إن رسوم التسجيل والمشاركة ستقدم للجهات الخيرية المدعوة في هذا الحدث كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومؤسسة حياة لعلاج مرضى سرطان الثدي.

سيقام السباق وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف نشر التوعية الرياضية وإدخال الرياضة لحياة المواطنين في بيئة احترافية. وينطلق هذا الماراثون وفق قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوة (IAAF).