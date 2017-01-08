أطلق دين & ديلوكا، الاسم الرائد في تقديم أشهى أصناف المأكولات والمنتجات للذواقة في كل مكان، من جديد قائمة «أطباق شهية لحياة صحية» لتشجيع الزبائن على اختيار الأطباق التي تجمع المكونات الصحية والطعم اللذيذ بعد موسم العطلات.

وتتوفر هذه القائمة في دين & ديلوكا في الأفنيوز من 8 يناير حتى 26 فبراير 2017، وتتضمن مجموعة من الأطباق الخفيفة والطازجة التي يمكن تناولها على وجبات الفطور والغداء والعشاء.

ويبدأ اتباع نمط حياة صحي بالالتزام بعادات غذائية سليمة والحرص على اختيار أطعمة صحية واتباع نظام غذائي متوازن ومغذ يتضمن الفاكهة الطازجة والخضار والحبوب الكاملة مع التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والتي تحتوي نسبا عالية من الملح والسكر. ولمساعدة زبائنها على الحفاظ على صحتهم، يجلب دين & ديلوكا من كل أنحاء العالم أفضل الأطعمة والمنتجات العضوية التي ترضي أذواق مختلف الزبائن، ويمكن تناولها في مختلف الأوقات من اليوم.

ويقدم المطعم في هذه القائمة تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية والصحية المعدة من مكونات طازجة وخفيفة. يمكنكم مثلا أن تختاروا للفطور طبق اللبنة القليلة الدسم مع التوت المشكل والمكسرات والعسل، أو عجة بياض البيض اللذيذة مع البصل والفطر. أما محبو الحلويات، فسيستمتعون بالوافل الخالي من السكر، والبانكيك مع كريمة المسكاربوني الخالية من السكر التي يعلوها بوريه التوت الأحمر وشراب القيقب وحبات التوت الطازج.

أما بالنسبة للغداء والعشاء، فيمكن للذواقة الاستمتاع بالطعم الطازج اللذيذ لسلطة الكينوا العضوية وطبق الكسكس الذي يقدم مع السبانخ وصلصة الليمون وزيت الزيتون. وتجدون أيضا ضمن هذه القائمة كباب الدجاج المشوي مع الرمان والهيل، وسلطة الفاصوليا الخضراء الصحية، وبوريه الجزر والطماطم المتبلة والمشوية في فرن الحطب.

ولتكتمل قائمة «أطباق شهية لحياة صحية»، يقدم دين & ديلوكا مجموعة من المشروبات اللذيذة والسموثي مثل عصير البرتقال the Orange Dream، وعصير خليط الأناناس والموز والتوت وعصير التوت البري الطازج.

إذا فاتتكم تجربة قائمة «أطباق شهية لحياة صحية» من دين & ديلوكا في يناير، اغتنموا هذه الفرصة المثالية لتستمتعوا بالطعم الرائع لهذه الأطباق الصحية في عطلة الصيف.