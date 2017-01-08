الورع: البنك أطلق حملة «هون عليهم» المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخيري منذ أكثر من 5 سنوات لدعم ورعاية عمال التنظيف والبناء





استضاف برنامج «ربع الديوانية» الذي يبث عبر محطة الـ «FM 88.8» نبض الكويت، البنك التجاري الكويتي بهدف إطلاع المستمعين على جوانب المسئولية الاجتماعية للبنك وجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي للعام 2016 التي حصل عليها التجاري على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك الأنشطة التراثية التي يدشنها التجاري من وقت لآخر فضلا عن اطلاع المستمعين على المزايا الجديدة لحساب النجمة.

هذا، وحلت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع ضيفا على البرنامج، حيث قامت بدورها بتعريف المستمعين على برامج المسؤولية المجتمعية للبنك التجاري والتي تغطي كافة فئات المجتمع. وعن الجائزة المرموقة التي حصل عليها البنك في العمل الاجتماعي للعام 2016، تحدثت أماني الورع عن حملة «هون عليهم» والتي تم اختيارها كمشروع رائد في العمل الاجتماعي الخيري، مبينة أن هذه الحملة كان البنك قد أطلقها منذ ما يزيد على 5 سنوات وهي موجهة لتقديم الدعم والرعاية لعمال التنظيف والبناء تقديرا واحتراما لدورهم الفعال في المحافظة على البيئة ونظافتها وتزينها، مشيرة الى ان حملة «هون عليهم» قد اشتملت على توزيع الهدايا والملابس الشتوية والصيفية والأدوات التي تتناسب مع طبيعة عملهم في مختلف الظروف المناخية المتقبلة.

وأشارت الورع إلى أن هذا التكريم يعد تتويجا لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وترسيخا لنجاح حملات البنك وبرامجه المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

كما تحدثت عن حملة «يا زين تراثنا» وفعاليات هذه الحملة المبتكرة التي تأتي مكملة لجهود البنك التجاري الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي، منوهة في هذا الصدد بجهود البنك وتفرده في مجال إحياء التراث الكويتي القديم.

وفي إطار إطلاع الجمهور على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد بما يتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم، تطرقت الورع إلى برنامج جوائز «حساب النجمة» وزيادة الجوائز الكبرى التي يمنحها البنك لعملائه.

وفي ختام اللقاء، تقدمت أماني الورع من جميع القائمين على برنامج «ربع الديوانية» بالشكر على حسن استضافتهم للبنك التجاري الكويتي، متمنية لأسرة البرنامج والقائمين عليه كل التوفيق والنجاح.