Glam Rock اختيار المشاهير المفضل تلبي مطالب متذوقي الفن الرائع على اختلافاتهم الجغرافية في أنحاء العالم





Glam Rock اسم يتلألأ في سماء النجومية، أيقونة الشياكة العصرية، تتجه نحو أسلوب خاص متفرد لترسم مفهوما جديدا للأناقة والتميز، تمنحكم أرقى الخيارات من نوادر الفن السويسري، تجسد المعيشة الحضارية في عالم الساعات والمجوهرات.

Glam Rock اختيار المشاهير المفضل، تسعى لتقديم الأفضل لعشاق التميز حول العالم لتخصص لهم النوعية الخيارات والرعاية للحصول على جودة أدق التفاصيل، تؤكد Glam Rock قيم أسلوب الحياة الأنيقة الدينامية.

Glam Rock تلبي مطالب متذوقي الفن الرائع على اختلافاتهم الجغرافية فتنتشر تلقي في جميع أنحاء العالم، مع الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط.

حازت ساعات Glam Rock إعجاب الكثيرين من نجوم هوليوود مما جعلهم يحرصون على اقتنائها وارتدائها في مختلف المناسبات مثل النجمة بينولوبي كروز، والجميلة كيم كارديشيان والمذيعة الأشهر أوبرا وينفري وكذلك المغنية المشهورة بيونسيه وكل هؤلاء النجمات عرف عنهن الأناقة والتميز وحب الموضة.

Glam Rock رمز الشياكة العصرية والتفرد عن الآخرين والاحتذاء بالمشاهير والنجوم، فهي ثمرة الفن الإيطالي المعروفة بجاذبيته وأناقته، ورمز المعيشة الحضارية في عالم الساعات والمجوهرات.

حازت ساعات Glam Rock إعجاب الكثيرين من نجوم هوليوود مما جعلهم يحرصون على اقتنائها وارتدائها في مختلف المناسبات مثل النجمة بينولوبي كروز، والجميلة كيم كارديشيان والمذيعة الأشهر أوبرا وينفري وكذلك المغنية المشهورة بيونسيه وكل هؤلاء النجمات عرف عنهن الأناقة والتميز وحب الموضة.

حيث قام المصمم العالمي Metropolitan Chic صاحب البصمة الايطالية لماركة ساعات Glam Rock، حيث أضاف إليها تفاصيل رائعة غاية في الجاذبية والأناقة، وترف المعيشة الحضارية في عالم الساعات والمجوهرات.

هذه القطع الرائعة التي أضفت إليها الألوان التعبيرية الجذابة نوعا من الحياة، والأسلوب المبتكر والتنفيذ الدقيق الذي لا تشوبه شائبة.

هذه التصميمات المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة من ميامي، والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين Enrico Margaritelli وIsabelle Maujean، حيث تم الجمع بين الإبداع والخبرة الإيطالية في مجال صناعة الساعات وإنشاء خط متطور خصيصا لساعات Glam Rock الفاخرة التي أمتد صداها لصيحات الموضة العالمية عاكسة لشخصية متألقة وجذابة، حيث يتم عمل التصميمات لجميع تشكيلات Glam Rock بمزيج متطور من خيارات الجودة والذوق الجمالي. كما يتم أخذ أكبر قدر من الحيطة في ضمان أن ملحقات Glam Rock ذات العلامة التجارية نفسها تتميز بالجودة في كل التفاصيل. وتتنوع موديلات Glam Rock بين الكلاسيكية والشبابية، حيث ترضي جميع الأذواق وتناسب جميع الأعمار.

ساعات Glam Rock الأنيقة

تتميز ساعات Glam Rock بالصناعة السويسرية وتتمتع بزجاج زفير غير قابل للخدش، وماكينة ETA، كما أنها مصنوعة من الفولاذ النقي عيار 316L ومطلية بطلاء ذهب عيار 18 بكثافة لا تقل عن 10 ميكرون.

ويتم تقديم هذه الساعات الأنيقة مع تفاصيل عديدة لتختار المناسب منها حسب الموضة والأزياء، حيث يمكنك اختيار سوار الساعة معدنيا أو سلسلة مع الجلد الطبيعي أو جلد مثقب بتصاميم زهرية وأكثر عصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، بعض الموديلات تحتوي على نقوش بارزة 3D، كما يمكنك اقتناء الموديلات المرصعة بأنقى أنواع الألماس. كما ان قطر الساعة 40 مم، حيث يسهل دمجها مع باقي الاكسسوارات بسلاسة، وفي الوقت نفسه يمكنك ارتداؤها فقط وهي تنضج بالحياة والأنوثة.

تنفرد روائع جنيف للساعات بتقديم جميع تشكيلات Glam Rock بفروعها حيث تقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والاكسسوارات.

تتوافر جميع موديلات Glam Rock لدى جميع فروع روائع جنيف للساعات وخاصة فرع الأفنيوز، ت: 22215812 وفرع البيرق مول 22215816.