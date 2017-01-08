اختيار Ooredoo كونها من رواد إدارة برامج التواصل الاجتماعي في الكويت في القطاع الخاص لما قدمته من أعمال وأنشطة مميزة

نظمت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، حلقة تدريبية لموظفي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بمقر الشركة الرئيسي في Ooredoo الكويت، قدمها مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال.

تم اختيار Ooredoo لكونها من رواد إدارة برامج التواصل الاجتماعي في الكويت في القطاع الخاص لما قدمته من أعمال وأنشطة مميزة وكونها الأسرع نموا بين حسابات التواصل الاجتماعي في القطاع الخاص.



تضمنت الدورة التدريبية المقدمة لموظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط العديد من الأنشطة ومشاركة الخبرات ومن أبرز محاور هذه الدورة هو كيفية تأسيس حسابات على أسس قوية لاستمرارية التفاعل في عالم التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها كيفية تذليل التحديات والصعوبات التي قد يواجهها الموظفون الذين سيديرون هذه الحسابات.



من جانب آخر تم شرح كيفية إدارة الحسابات والعمل على أساس فريق جماعي مبني على مهام واضحة ومركزة لتقسيم المسؤوليات والمتابعة لكل موظف والمسؤوليات الموجهة إليه.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أبرز الأنشطة والفعاليات الناجحة التي قدمتها Ooredoo في عالم التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع الموظفين لتزويدهم بالخبرات اللازمة وكيفية استغلال الفرص والمتابعة الدائمة لأهم الأحداث التي يمكن الاستفادة منها في حسابات التواصل الاجتماعي.



كما تم التركيز على تحديد الفئة العمرية والشريحة المختارة من المتابعين، ويرجع هذا التركيز المباشر والتام لتحديد توجه الحساب في برامج التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل اللازمة ولتحقيق الأهداف المطلوبة على أكمل وجه.

وفي نهاية الدورة تم فتح باب الأسئلة لموظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط وتم استقبال اقتراحاتهم ووجهات النظر والإجابة عن جميع الأسئلة.

يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب النصيب الأكبر من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى على مدار العام للتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لإثراء تجربة الشباب.



ووقعت الشركة في وقت سابق هذا العام اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى من خلالها لدعم المبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة، كما شاركت كراع رسمي لحفل تكريم الجهات التطوعية الذي أقامته الوزارة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع في أوائل ديسمبر المقبل.