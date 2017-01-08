الفضالة: ننتقي لكم أفضل الخبرات ونسير على خطى ثابتة من أجل تطوير الأقسام الطبية

أعلن مستشفى طيبة، الرائد محليا في تقديم الخدمات الصحية المتميزة، عن انضمام د.صالح السيفي اختصاصي جراحة عظام الأطفال إلى قسم طب وجراحة العظام بالمستشفى، إضافة جديدة الى فريق العمل، وخبرة واسعة في علاج كسور عظام الأطفال وتشوهات القدم.

ويأتي انضمام د. السيفي الحاصل على البورد في جراحة العظام، الزمالة الكندية في جراحة عظام الأطفال من جامعة كالقيري، وخريج كلية الجراحين الملكية في ايرلندا، دبلن، إلى الطاقم الطبي في طيبة استكمالا للخطوات الجادة والفاعلة التي يقوم بها المستشفى من أجل تعزيز الكوادر الطبية لديه، بما يتمخض عن تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمتابعين.

ويضطلع د. السيفي بتشخيص وعلاج كسور عظام الأطفال، تقويم وتعديل تشوهات الأطراف العلوية والسفلية، عمليات تطويل القامة، علاج خلع الورك الولادي وتشوهات القدم الخلقية، وتقويم، وتشخيص وعلاج الأطراف الناتجة عن الشلل الدماغي (CP).

وبهذه المناسبة، أعرب السيد راشد الفضالة نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة عن سعادته بانضمام د.السيفي، لتكتمل المنظومة العلاجية في قسم طب وجراحة العظام بما يتماشى مع سياسة المستشفى في تقديم كافة العلاجات في التخصصات.

وأثنى الفضالة على الخبرة الواسعة التي يمتلكها د.السيفي، مشيرا إلى السجل الحافل من التقدير العلمي والإنجازات العملية التي حققها على مدار مسيرته الطبية، وما سيحدثه ذلك من تعظيم للإمكانيات في سبيل استقبال نطاق أوسع من الحالات. وأضاف الفضالة: «ننتقي لكم أفضل الخبرات، ونسير على خطى ثابتة من أجل تطوير الأقسام الطبية في مستشفى طيبة، مرتكزين على دعائم أساسها الخبرة الممتدة للأطباء الأكفاء في مجالاتهم، وكيانها أجهزة حديثة تضاهي التطور التكنولوجي العالمي، وأطقم طبية مدربة على أعلى مستوى لتقديم خدمات ترتقي الى طموحات المرضى».

للمزيد من المعلومات حول د.صالح السيفي أو لحجز المواعيد يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء في مستشفى طيبة على الرقم 1808088 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي @TaibaHospital