كشفت هوم سنتر، سلسلة المتاجر الرائدة للأثاث واللوازم المنزلية في المنطقة، عن النسخة الأحدث من كتالوج منتجاتها والمكون من 140 صفحة تعرض مجموعة واسعة من الأثاث والاكسسوارات المنزلية، سواء الكلاسيكية والمعاصرة.

ويوفر الكتالوج الجديد للعملاء فرصة إعادة اكتشاف متعة التسوق لمنازلهم من خلال أكثر من 850 تصميما مميزا.

وكما في كل عام، تعكس هذه النسخة من الكتالوج أيضا أحدث الاتجاهات العالمية لهذا العام في مجال تأثيث المنازل، وقد تم تصميمه على نحو يلائم أذواق المتسوقين في المنطقة.

وبالإضافة إلى النسخة المطبوعة، تتوافر نسخة إلكترونية من الكتالوج على الإنترنت وهي معززة بوظائف تفاعلية مع مكونات تكنولوجية حديثة، كالفيديوهات الغنية بالمعلومات وإمكانية عرض الكتالوج على الهاتف المتحرك.

ويقدم الكتالوج للعملاء نظرة شاملة على أحدث تشكيلات هوم سنتر من المنتجات المنزلية وهي مصنفة إلى منتجات غرف المعيشة، وغرف الطعام، وغرف النوم، وغرف الألعاب، كما تضم نسخة هذا العام قسما مخصصا لمجموعة من المنتجات القياسية أو المجمعة، مثل الطاولات والأرائك والأسرّة وخزائن الملابس، ما تتيح للعملاء اختيار المكونات التي تناسب أذواقهم وشخصياتهم.

وتقدم هوم سنتر هذا العام 3 مجموعات تحبس الأنفاس هي أرابيسك، مراكش، وماجيستك، وكل واحدة منها مستوحاة من أساليب مميزة ومنسقة على نحو يضفي لمسات جميلة على كل منزل.

ويتضمن الكتالوج الجديد أيضا قسم «صفقات ضخمة» الذي يقدم للعملاء مجموعة من المنتجات بأفضل الأسعار، وإلى جانب العروض المميزة لهذا العام، تقدم هوم سنتر ضمانات تصل إلى سنتين على الأثاث وسنة واحدة على الأدوات المنزلية.

وإلى جانب تصميمه الذي يحاكي أذواق العملاء وتطلعاتهم، يضم الكتالوج نصائح وإرشادات واقتراحات عملية حول تصميم وترتيب المنازل.

وسيكون الكتالوج الجديد متوافرا بنسخته المطبوعة في متاجر هوم سنتر في الراي والشويخ والأفنيوز ومدينة الكويت والفيحيل وسما مول.