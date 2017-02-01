إدارة الفندق قامت بعرض الجوائز وصور الطهاة في بهو الفندق

حصد فندق «كوستا ديل سول» 10 ميداليات، وذلك ضمن فعاليات معرض «هوريكا الكويت 2017» للضيافة والتجهيزات الفندقية والصناعات الغذائية، حيث أقيمت عدة مسابقات متخصصة في فنون الطهي العالمي، وقد استطاع الطهاة المشاركون من «فندق كوستا ديل سول» الحصول على 10 ميداليات متفرقة لإبداعهم بفنون الطهي المنوعة والتي اشتملت على العديد من الأطباق التي تميز بها مطبخ الفندق.

وبهذه المناسبة احتفلت إدارة الفندق بالفائزين من فريق المطبخ حيث تم تكريمهم تقديرا لجهودهم ومثابرتهم للحفاظ على المكانة المميزة للمأكولات التي تقدم في كل المطاعم وقاعات الاحتفالات.

وشكر المدير العام شكري سلمان الجميع لكل ما قدموه من إبداع للوصول الى هذا الإنجاز الكبير فقد حصل الفريق على نسبة عالية من الميداليات مقارنة بباقي المتسابقين، حيث كانوا 10 مشاركين وحصلوا على 10 ميداليات متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، مع العام بأن عدد المشاركين في المسابقة فاق 300 طاه، موضحا للجميع المستوى الرفيع الذي تتمتع به مرافق الفندق بما فيها الحفلات الخارجية وذلك كنتيجة حتمية للجهود المستمرة التي يبذلها موظفو المطبخ باعتبارهم الداعم الرئيسي للتطور والإبداع.

ويمثل المشاركون في المنافسة جميع أقسام مطبخ فندق كوستا ديل سول الكويت، وقد قامت إدارة الفندق بعرض الجوائز وصور الطهاة في بهو الفندق، حيث قام الزوار بتهنئة الفائزين وتشجيعهم للحفاظ على المستوى الراقي الذي يعتليه الفندق.