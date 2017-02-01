تستلهم مجموعة جاك ويلز لربيع 2017 تصاميمها من الزي البحري القديم وتقدمه بطابع عصري يتضمن أنماطا مختلفة من الأقمشة والزخرفات والخطوط.

وقد دفع ارتباط البريطانيين بالبحر وانتشار صور اليخوت والبحارة في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي بمصممي جاك ويلز إلى الاستلهام من الأزياء البحرية القديمة والحديثة، والحرص على إظهار الجانب العملي لهذه الملابس من خلال مجموعة رائعة تتضمن بعض القطع الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط.

واستخدم المصممون أقمشة وألوانا باهتة مستوحاة من لون البحر في حين هيمن اللون النيلي بشكل واضح على المجموعة من خلال القطع المختلفة كالقمصان المصنوعة من قماش الشامبراي أو قمصان الكاروهات، كما تبرز ضمن التشكيلة التنانير المصنوعة من أقمشة التويل، والفساتين المزينة بأزرار مستوحاة من زي البحارة.

أما المجموعة الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط، فتعيد خطوط الأزياء القديمة مع لمسة عصرية باستخدام التطريزات والزخرفات والأقمشة الأصيلة ودرجات ألوان متنوعة، في حين تغلب على التشكيلة الألوان الراقية، كلون الصخور واللون الكحلي واللون الرمادي مع لمسات من لون التوت والبيج والوردي والأزرق.

وضمن جميع الفئات يمكن الجمع بين القطع الزرقاء والخيوط العصرية وبين النيلي الباهت والدنيم الغامق مع الخطوط الطولية المستلهمة من البحارة.

من ناحية أخرى، يبرز الهودي المزود بالسحاب مع الرسومات الهندسية والتفاصيل المستلهمة من الأزياء الرياضية الكلاسيكية المصنوعة من القطن الناعم.

جوهر جاك ويلز: ويعكس جوهرنا الحقيقي المبادئ التي نؤمن بها ونمثلها ونسعى لتحقيقها، فنحن نؤمن بالشفافية والثقة والولاء، ونحرص على تقديم الدعم لموردينا الذين نختارهم بعناية ولمنتجاتنا ذات الجودة العالية، كما نسعى جاهدين لنطلعكم على أهميتهم، والأسباب التي تدفعنا إلى الاستثمار بهم، مدركين ان قيمنا هي أمور تهمكم أيضا.