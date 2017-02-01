طرحت روائع جنيف للساعات أحدث مجموعة مختارة من ساعات CHRISTIAN BERNARD العالمية المميزة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار وتجعلك أكثر أناقة من بين زملائك في العمل وأصدقائك ولتجعلك مميزة في أمسياتك الخاصة عند ارتدائك ساعاتCHRISTIAN BERNARD التي ستتوجك على عرش من الأناقة حيث الإبهار في صناعة والإتقان اللذين يأخذان حيزا كبيرا في صناعتها، ولذلك فإن اقتناءك ساعات CHRISTIAN BERNARD يضيف لك رونقا مميزا في عالم الموضة والأزياء والذي تحرص عليه روائع جنيف لتقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات، إن اناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فأنت لست بأقل منهم لتقتني أفخم الساعات والتي هي مصنعة بدقه متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد وانيق ومميز ومناسب لك عزيزتي.

سواء كان من الاكسسورات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتنين إلا كل ما هو مصنع بفن ورقي وعالي الجودة.

وتشمل التشكيلة الجديدة مجموعة مميزة من التصاميم والتى تعتبر مستوحاة من الحياة الفرنسية، وتتضمن مجموعة تصاميم مختارة مطعمة بالألماس عالي الجودة.

وكذلك تتميز التصاميم بأنها تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتكتمل أناقتك.

وتشمل التصاميم ساعة للسيدات، الأساور والجلود الطبيعية.

وجدير بالذكر أن ما يميز مجوهرات CHRISTIAN BERNARD عن غيرها من المجوهرات التقليدية، أنها تندرج تحت ماركة عالمية ذات تاريخ اسطوري بخبرة واسعة حيث أنشئت عام 1973و ما زالت تحافظ على الريادة في صناعة الساعات والمجوهرات وأسعارها تنافسية ومناسبة للجميع.

كوني امرأة باحثة عن كل ما هو جديد ومعبر عن شخصيتك القوية بارتدائك أحدث وأفخم الساعات بتشكيلتها المتنوعة لتجذب انتباه كل من يراك مزينة معصمك بهذه القطعة الفخمة من ساعات CHRISTIAN BERNARD.

«Palm Tree»: تعتبر ساعة Christian Bernard من أكثر التصاميم ومستوحاة من كفاف شجرة النخيل، إن علبة الساعة والمينا منمقة بشكل أسطواني وخطوط الهندسية مجردة مع الألماس الفاخر المرصع على كل تشكيلة الساعات المصنعة بجودة ممتازة.

شركه روائع جنيف حريصة دائما لان تقدم كل ما هو اخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل إطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد

وللتعرف على أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة احد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع الأفنيوز مول، وفرع مجمع بيروت.