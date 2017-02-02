يحتفل «نكست» في هذا الموسم بإطلاق تشكيلته الجديدة بأسعار مخفضة، وتكشف الأزياء الجديدة لموسم ربيع وصيف 2017 عن رونق خاص يجمع بين ألوان الباستيل الرقيقة، والنقشات الجميلة، والتصاميم الفريدة.

الأزياء النسائية: تتميز الأزياء النسائية لهذا الموسم بطابع فريد يجمع بين التصاميم الرياضية والرسومات المستوحاة من الزهور والطابع الأنثوي الرومانسي ـ مباشرة من دور العرض، وتتميز التشكيلة بتصاميمها المميزة وأقمشتها ذات الجودة العالية والملمس الفاخر.

صممت أزياء مجموعة Sports Club بطريقة مميزة تجعلها مناسبة للارتداء اليومي، ومن أهم القطع التي تميز هذه التشكيلة، البنطال الرياضي ذو الخطوط البيضاء والبلوزات المريحة ذات الأكمام الواسعة.

أما مجموعة Balance and Dance Studio فتركز على الأقمشة الخفيفة والناعمة بألوانها المائية الجذابة ونقشات الورود المطبوعة على البلوزات والجاكيتات، والتي تضفي طابعا أنثويا ورومانسيا على المجموعة.

الأزياء الرجالية: تتخطى تشكيلة ربيع وصيف 2017 للأزياء الرجالية من نكست كل الحدود بأقمشتها ذات الجودة العالية وألوانها الجذابة وتصاميمها المميزة، مع التركيز على تنسيق بعض القطع الرياضية مع القطع الرسمية لإضفاء طلة بغاية الراحة والأناقة في الوقت ذاته.

تعود أزياء نكست الجديدة بنا إلى أجواء التسعينيات حيث الأناقة والموضة، فأصبح الآن بالإمكان ارتداء جينز كلاسيكي ضيق مع جاكيت Retro Shell وجاكيت بومبر لخلق طلة فريدة تجمع بين الماضي والحاضر، أما للحصول على طلة رياضية تقليدية من ولاية كالفورنيا، فيمكنك ارتداء جينز أبيض وتي- شيرت ذي أكمام طويلة بخطوط بلون الباستيل الرقيق.

أزياء الأطفال: وتتميز مجموعة Buttercup للفتيات الكبار والصغار بطابعها اللافت المناسب للفتاة الجريئة، وتبرز فيها ألوان المونوكروم اللامعة، بالإضافة إلى اللونين الكاكي والأصفر لتضفي مظهرا رقيقا ومميزا.

أما مجموعة Harper، فتتميز بطابعها البحري الممزوج مع الطابع الفرنسي التقليدي، وتركز المجموعة على القصات الكلاسيكية والتصاميم البسيطة التي تبدو واضحة في بلوزات Breton المقلمة وأحذية T-Bar الكلاسيكية.

ولإضفاء مزيد من المرح، تأتي مجموعة Cloud 9 الرياضية بتشكيلة رائعة تتضمن ليغينغز بطبعة Cosmic وهوديز ذات كتابات وشعارات مختلفة، وطبعات Mystical Unicorn على الكنزات لإضفاء لمسة فريدة ومميزة.

وللأولاد نصيبهم أيضا من تشكيلة نكست المميزة للأطفال، كمجموعة San Fran المريحة والمناسبة للارتداء اليومي التي تضم الجينز بألوان مختلفة كالأزرق والأخضر والأصفر، بالإضافة إلى التي ـ شيرتات ذات الكتابات والمصممة بشكل كلاسيكي لطلة مميزة وعصرية.

وتقدم مجموعة Utility للأولاد بتصاميمها المميزة خيارات مناسبة لمحبي الطلات الجريئة كالأزياء ذات النقشات العسكرية والجينز المزين بالشارات التقليدية الذي يمكن ارتداؤه مع الكنزات المرقطة.