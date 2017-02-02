يسر فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، الإعلان عن عروضه الاستثنائية للمواطنين والمقيمين للاحتفال بمناسبة الأعياد الوطنية بأجواء رائعة.

يقدم الفندق إقامة خاصة ليلتي 25 و26 من شهر فبراير بسعر يبدأ من 99 دينارا كويتيا لليلة الواحدة إضافة إلى 15% رسوم الخدمة عند الحجز قبل 20 فبراير. ويشمل العرض مزايا عدة بدءا من بوفيه الإفطار والغداء والعشاء لشخصين في مطعم الغادرن كافيه.

كما ويتسنى للأطفال دون سن 12 عاما الاستمتاع بأشهى الأطباق بسعر 5 دنانير للوجبة في حين يتلذذ الضيوف الصغار دون 6 أعوام بوجبات مجانية. إضافة إلى ذلك يستعد المطعم لتقديم أطباق شهية تقليدية مستوحاة من المطبخ الكويتي الأصيل في أجواء نابضة بالحياة وتصاميم خاصة تعكس التراث الكويتي احتفالا بالمناسبة.

وفي هذا الصدد صرح هاكان بتك، المدير العام بقوله: «نحن نتطلع إلى هذه المناسبة العظيمة انطلاقا من كونها فرصة فريدة لطرح عرض خاص بالإقامة الشاملة لضيوفنا الأعزاء. كما نحرص على الاحتفال معهم خلال هذه الأيام بعيدي الوطني والتحرير، عبر تعزيز الخدمات التي نقدمها، وإظهار كرم الضيافة التي تعكس قيم وثقافة هذا البلد العريق».

وبأجواء احتفالية مميزة ومبهجة، سيقدم الفندق تجارب مليئة بالمرح لضيوفه الصغار، حيث يستعد ناديا سندباد للصغار وسين للمراهقين لتقديم الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والحرف اليدوية إلى جانب توفير أحدث الألعاب الذهنية وألعاب الفيديو وبالطبع السينما الخاصة. واستكمالا للاحتفالات، يقدم تاليس سبا، الحائز عدة جوائز عالمية، باقة مميزة معدة خصيصا لهذه المناسبة، حيث يمكن للضيوف الانغماس في 60 دقيقة من المساج التايلندي العلاجي والمساج البالي لتنشيط وتعزيز طاقة الجسم.