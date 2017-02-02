«الدولي» خصص جزءاً كبيراً من برنامجه الاجتماعي لقطاع الصحة

في ظل استمرار مبادراته المجتمعية الهادفة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لقطاع الصحة في البلاد، قام فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي مؤخرا بزيارة المستشفى الأميري والتبرع بكراسي طبية متحركة لخدمة المرضى وتنمية الرعاية الطبية في المستشفى.

وعلى هامش هذه الزيارة، التقى فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي بمديرة المستشفى الأميري د.فاطمة العسومي التي من جانبها أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة والمساهمات المجتمعية التي يقوم بها الدولي، مشيدة بمبادراته الخاصة بدعم قطاع الصحة ونشر الوعي الصحي.

من جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا: «ان الدولي يسعى باستمرار لتحسين حياة مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال تبني الكثير من البرامج والفعاليات الهادفة، وخاصة فيما يتعلق برفع مستوى أداء القطاع الصحي الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامنا ويعتبر جزءا لا يتجزأ من جوهر برنامجنا الرائد للمسؤولية الاجتماعية».

هذا، ويؤمن بنك الكويت الدولي بأن دوره أبعد من مجرد توفير الخدمات والمنتجات المصرفية، بل انه مسؤول عن تبني العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات أفراده في مختلف القطاعات.

وقد خصص الدولي جزءا كبيرا من برنامجه الاجتماعي لقطاع الصحة من أجل توفير خدمة صحية أفضل للمجتمع، كما يحرص الدولي على تقديم رعايته الاستراتيجية طوال العام للعديد من المؤسسات والمبادرات الصحية، إلى جانب تركيزه على رفع مستوى الوعي الصحي تجاه القضايا الصحية الرئيسية التي تؤثر على المجتمع الكويتي مثل السرطان والسكري.