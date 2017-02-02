المهرجان تضمن عرض فيلم «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم»

شهد جناح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إقبالا جماهيريا مكثفا في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48.

وقد جذب مهرجان ابن الهيثم العلمي التثقيفي المقام بجناح المؤسسة (صالة ١٩) الكبار والصغار من خلال العديد من الفعاليات المتميزة عن العالم العربي الحسن بن الهيثم الذي اكتشف في القرن الـ11 الميلادي كيف ترى العين، وقدم إسهامات عديدة في مجال علوم البصريات.

وتهدف كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة ألف اختراع واختراع من المشاركة بهذه العروض الشيقة الإسهام في إثراء برنامج معرض الكتاب وتحفيز الأطفال والشباب على القراءة وإبراز المنجزات الثقافية والعلمية لألف عام من الابتكار في الحضارة الإسلامية والعربية وأثرها في حياتنا اليوم.

ويتضمن مهرجان ابن الهيثم العلمي التثقيفي عرض فيلم «ألف اختراع واختراع وعالم ابن الهيثم» هو آخر فيلم يقوم ببطولته النجم الراحل عمر الشريف. ويروي الفيلم الذي تدور أحداثه بمصر قصة العالم العربي الذي انطلق في القرن الحادي عشر الميلادي في مغامرة شيقة لكشف أسرار غامضة كان من شأنها أن تغير عالمنا إلى الأبد.

وكذلك تقديم كتاب «ابن الهيثم: الرجل الذي اكتشف كيف نرى»، والذي يعد أول كتاب من نوعه تصدره «ناشيونال جيوغرافيك كيدز» يبرز عالما من الحضارة الإسلامية في السلسلة الموجهة إلى الأطفال. وتم نشر الكتاب باللغة العربية من خلال دعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي تقدم الكتاب بسعر مخفض خاص لمعرض القاهرة للكتاب. ويتمتع جميع الزوار بالعروض العلمية الشيقة والتجارب التفاعلية المثيرة والجذابة للأطفال.

وقال ‬د. ‬سلام ‬العبلاني ‬مدير ‬إدارة ‬الثقافة ‬العلمية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي: ‬«إن ‬المؤسسة ‬في ‬مشاركتها ‬السنوية ‬في ‬هذا ‬الحدث ‬الثقافي ‬تمد ‬يد ‬التواصل ‬مع ‬الجمهور ‬للتعريف ‬بالمؤسسة ‬ودورها ‬الفعال ‬في ‬دعم ‬العلوم ‬والإبداع، ‬فضلا ‬عن ‬رفد ‬الثقافة ‬العلمية ‬وترسيخ ‬التفكير ‬العلمي، ‬بما ‬تعرضه ‬من ‬إصدارتها ‬الجديدة ‬من ‬موسوعات ‬وكتب ‬مؤلفة ‬ومترجمة».‬

ويزهو ‬جناح ‬المؤسسة ‬هذا ‬العام ‬بموسوعة ‬«المسار ‬الزمني ‬لتقدم ‬العلوم ‬والتكنولوجيا» ‬بأجزائها ‬العشرة، ‬التي ‬تأخذ ‬أجزاؤها ‬القارئ ‬في ‬رحلة ‬عبر ‬تاريخ ‬العلوم، ‬مستعرضا ‬بالصور ‬والأرقام ‬المراحل ‬المهمة ‬والفاصلة. ‬

ومع ‬اقتراب ‬موسم ‬هجرة ‬الطيور ‬لقضاء ‬الشتاء ‬في ‬دفء ‬منطقتنا، ‬تقدم «موسوعة ‬طيور ‬العالم» ‬الكثير ‬من ‬المعلومات ‬عن ‬الطيور، ‬وخطوط ‬هجرتها، ‬وكيف ‬التعرف ‬عليها. ‬أما ‬«الموسوعة ‬الميسرة ‬لحشرات ‬دولة ‬الكويت» ‬فتبسط ‬المعلومات ‬بالرسوم ‬التوضيحية ‬التي ‬تساعد ‬القارئ ‬على ‬التعرف ‬على ‬الفراشات ـ ‬من ‬بين ‬الكثير ‬من ‬الحشرات ‬المدهشة- ‬في ‬ربيع ‬القادم.‬

وقالت حنان دويدار، مدير الشراكات الإستراتيجية بمؤسسة ألف اختراع واختراع: «نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديم مهرجان ابن الهيثم العلمي التثقيفي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

هدفنا من هذا المهرجان التعليمي هو توفير تجربة تعليمية مثيرة للأطفال المصريين حول إنجازات «أبطال العصر الذهبي» الذين قاموا بإنجازات قيمة ساعدت على تحويل عالمنا المعاصر. نحن سعداء جدا لرؤية الأطفال والأسر تتمتع بمهرجان ابن الهيثم والاهتمام الشديد لمعرفة المزيد عن إنجازات العلماء من الحضارة الإسلامية والعربية».