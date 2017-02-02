صرح نائب الرئيس التنفيذي خالد بدر المجرن الرومي، بأن شركة طفل المستقبل (future kid) انتهت من تنفيذ الديكورات وتحديث وتطوير فرعها بسوق شرق «ديسكفري»، ليضيف لمسة جديدة من جمال وروعة الديكورات التي تم تنفيذها لتناسب كل الأذواق بلمسات فنية تعبر عن روح المغامرة والفرح.

وأن الافتتاح الرسمي سيكون اليوم الساعة السادسة مساء، وننتهز هذه الفرصة لدعوة الجمهور لمشاهدة الافتتاح المميز لديسكفري وسيتخلل حفل الافتتاح مفاجآت عديدة.

وأوضح الرومي عن اتجاه الشركة لتحفيز روح المنافسة والإبداع لدى الأطفال، من خلال جلب ألعاب التكنولوجيا الجديدة وأجهزة عالية التقنية والجودة لتنمية المهارات العقلية والجسدية وتوسيع مدارك الطفل وإدخال ألعاب جديدة ومتميزة لفئات عمرية اكبر في سوق شرق ديسكفري.