الشركة تدير 17 فرعا لمطاعم وينديز في الإمارات وتعمل على التوسع في الكويت والسعودية والشرق الأوسط

افتتحت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، فرعها الأول لمطعم وينديز بالكويت، في موقع مستقل على شارع البلاجات في السالمية، بحضور عدد من موظفي الشركة والعديد من محبي البيرجر في الكويت.

انطلق الافتتاح بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم، مرحبا فيها بالضيوف الكرام في أول مطاعم وينديز تفتتحها صناعات الغانم في الكويت وواعدا بإطلاق المزيد من مطاعم وينديز في الأشهر القادمة.

كما تحدث كل من سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، وسفير أستراليا لدى الكويت، وارن هاوك، ومديرون من شركة وينديز الأم الذين هنأوا شركة صناعات الغانم بهذه المناسبة.

انطلقت شركة وينديز في مدينة كولومبس في ولاية أوهايو الأميركية عام 1969، متخذة الجودة كالمعيار الأول والأهم للعلامة التجارية والالتزام بإسعاد كل زبون.

وتركز مطاعم وينديز الناجحة بشكل كبير على توفير البهجة والفرص من خلال تركيزها على الأكل والعائلة والمجتمع. وتعد سلسلة مطاعم وينديز اليوم ثالث أكبر شركة للبيرجر في العالم بحوالي 6500 فرع عالميا في 29 دولة.

وقد حصلت شركة صناعات الغانم على حق امتياز تطوير سلسلة مطاعم وينديز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2015. وتدير الشركة اليوم 17 فرعا لمطاعم وينديز في الإمارات العربية المتحدة وتعمل على التوسع الاستراتيجي لعلامة وينديز في الكويت والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالا.

وخلال حديثه في حفل الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم: «إنه يوم مفرح في صناعات الغانم. نحن سعداء اليوم بوجودنا مع عملائنا في افتتاح مطعم وينديز في الكويت.

وقرار مشاركتنا مع وينديز، إحدى أكبر شركات الخدمة السريعة للبيرجر في العالم، جاء نتيجة توافق مبادئ وقيم الشركتين. فصناعات الغانم ووينديز يتشاركان نفس الفلسفة في التفوق على توقعات العميل».

وأضاف الغانم: «يمثل هذا الفرع لوينديز بداية رحلتنا في الكويت. وخلال عام 2017، سنفتح المزيد من الفروع، ليتمكن عملاؤنا المخلصون من الاستمتاع بوجبات وينديز متى ما أحبوا. وستكون انطلاقتنا التالية في مجمع مارينا مول. خلال الأشهر القليلة القادمة، سنطلق فرعنا الأول في المملكة العربية السعودية، التي تمثل سوقا ضخما بقدرات واحتمالات عالية. هذا العام سيكون عاما ممتازا لقطاع الأغذية والمشروبات في شركتنا».

وتعليقا على الحدث، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة وينديز ورئيس وينديز إنترناشيونال، بوب رايت: «يسرنا ويسعدنا احتفال شريكنا لعلامة وينديز في الكويت، شركة صناعات الغانم بإطلاق مطعم وينديز الأول في الكويت اليوم، وأنا واثق من قدرة الفريق المشغل للسلسلة في شركة صناعات الغانم على تنمية وتطوير العلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفير تجربة مميزة وفريدة وعالية الجودة لكل محبي وينديز في المنطقة».

كما قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، في كلمته خلال الحفل: «تسعدني رؤية تطور العلامات التجارية الأميركية في المنطقة وحسن استقبالها من قبل العملاء.

تمثل وينديز ثالث أكبر سلسة مطاعم بيرجر في العالم وهي معروفة بتقديمها الوجبات الطازجة والاختيارات المتنوعة لزبائنها، ستوفر خيارا جديدا وفريدا للسوق الكويتي. أتمنى لهم كل النجاح والازدهار».

من ناحيته، علق سفير أستراليا لدى الكويت، وارن هاوك، خلال كلمته في حفل الافتتاح قائلا: «إعداد أشهى الوجبات يتطلب اختيار أفضل المكونات، ولا يخفى على أحد أن لحم البقر الأسترالي يعد من الأفضل عالميا. ويسرني وجودي هنا اليوم لافتتاح مطعم وينديز الأول في الكويت الذي اختار لحم أنجوس الأسترالي الحلال 100% لإعداد البيرجر».

ويتم تحضير بيرجر وينديز من المكونات الأعلى جودة في الكويت، حيث تتكون البيرجر المربعة من 100% لحم أنجوس الأسترالي الحلال، وفيليه الدجاج الحلال المتكون من 100% من صدر الدجاج.

أما المكونات الأخرى فتشمل الطماطم والخس والخبز المستوردة من دولة الإمارات وسلطنة عمان، ويتم إعداد جميع المكونات يوميا من سلطات وبيرجر وغيرها بحيث تكون طازجة وفقا لمبدأ والتزام وينديز لعملائها باستخدام المكونات الطازجة فقط. ومن ضمن الاختيارات المتوافرة في المطعم بيرجر وينديز الشهير - ديفز سينجل Dave’s Single، وساندويش الدجاج الحار Spicy Chicken Sandwich وساندويش الدجاج هومستايل Homestyle Chicken Sandwich بالإضافة إلى الفروستي ™Frosty الشهير لمحبي الحلويات.

تعمل شركة صناعات الغانم على توسيع وتنويع محفظة استثماراتها في قطاع الأغذية والمشروبات التي بدأت عام 2013 بحصول الشركة على حق امتياز مكنها من دخول سوق المقاهي في الكويت.

وقد توسعت الشركة مؤخرا في سوق مطاعم الوجبات السريعة، في فئة «الدجاج الأفضل»، وتواصل تنمية قطاعها للأغذية والمشروبات.

يقع الفرع الأول لوينديز في الكويت، في موقع مستقل بذاته يكفي حتى 68 فردا في الداخل و60 في الخارج في موقع استراتيجي على شارع البلاجات المطل على مياه الخليج العربي في السالمية. ويفتح المطعم أبوابه يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع خدمة السيارات والطلبات الخارجية.