خيارات عدة ترضي مختلف الأذواق العصرية والكلاسيكية بتفاصيل متنوعة وجذابة وبمساحات متفاوتة لتلائم مختلف الأمكنة

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن استعراضها تشكيلة من منتجات كل من قطاع المطابخ وقطاع الأثاث والمفروشات في مجمع «لؤلؤة المرزوق»، أحد أرقى الأبراج السكنية في الكويت، وذلك لمدة عام بدءا من شهر يونيو 2016 حتى شهر مايو 2017.

تقدم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خلال هذا الاستعراض الحصري تشكيلة عصرية ومتنوعة من التجهيزات المطبخية من العلامات التجارية «نولتي كيتشن» و«نولتي أبليانسز» و«سيمينز»، وكذلك تشكيلة من المفروشات والأثاث والسجاد وغرف الطعام والإكسسوارات المنزلية من العلامة التجارية الأميركية «لايف ستايل»، والعلامات التجارية «سي أس أس شمال»، و«إكسبرس موبل».

تشمل هذه التشكيلة الواسعة خيارات عدة ترضي مختلف الأذواق العصرية والكلاسيكية ومصممة بتفاصيل متنوعة وجذابة وبمساحات متفاوتة لتلائم مختلف الأمكنة، فضلا عن الجودة العالية والتقنيات الحديثة التي ترقى إلى تطلعات المستأجرين وتتناسب مع الطابع الفخم الذي يطغى على المجمع، وتجاري الحياة العصرية كما تستكمل البيئة السكنية الراقية المرفهة.

يساهم هذا الاستعراض الحصري في مجمع «لؤلؤة المرزوق» في بلورة صورة واضحة عن منتجات شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على أرض الواقع، كما يؤكد على التزام الشركة غير المتناهي في توفير التنوع والجودة والخدمة غير المسبوقة والمتمثلة في تسهيل العملية الشرائية على العملاء وتوفير وقتهم وجهدهم

يذكر أن مجمع «لؤلؤة المرزوق» يتميز بموقع مميز حيث يطل على الخليج العربي ويمتد على طول حديقة خضراء ومتنزه خاص بالمركز العلمي.

الاستعراض متاح للجميع حيث يمكن إيجاد نفس التشكيلة المعروضة وشراؤها من معارض المطابخ والتجهيزات المنزلية التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والواقعة في منطقة الشويخ خلف شارع الجهراء على الطريق السادس، وكذلك معارض الأثاث والمفروشات التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والواقعة في الضجيج، طريق المطار 55.

تدير شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية أعمالها بنجاح في قطاعات تشهد نموا مستمرا مثل قطاع الأثاث الذي يضم علامات تجارية عالمية مثل «ليزي بوي» و«باسيت» و«بروي هيل»، و«بروي هل»، و«راوخ»، و«كنجز داون»، و«سيلي»، وأيضا في قطاع التجهيزات المطبخية الذي يضم علامات تجارية عالمية مثل «بوش» و«سيمينز» و«نولتي» و«لا كورنو» و«ويري» وغيرها.