أطلق لولو هايبر ماركت، الهايبر ماركت الرائد في البلاد، عروضه الترويجية في هلا فبراير لمدة شهر.

وتشمل الأنشطة والعروض الترويجية الرئيسية خلال احتفالات هلا فبراير الأسعار المنخفضة المغرية على مجموعة واسعة من المنتجات والأسعار الحصرية على «منتج اليوم» المختار وسلع «العلامة التجارية للأسبوع»، ومسابقات السحب المثيرة بحيث يمكن للشخص «الفوز بجائزة كبيرة» من خلال مشترياته في الهايبر ماركت.

عروض هلا فبراير الترويجية التي تستمر في جميع منافذ لولو هايبر ماركت من 1 إلى 28 فبراير تقدم شيئا للجميع خلال احتفالات البلاد التي تستمر لمدة شهر. يمكن للأطفال الاستفادة من أروع الألعاب في «مهرجان الألعاب» بينما يمكن لهواة الرقمية الإطلاع على وشراء أحدث الأدوات الإلكترونية خلال العروض الترويجية «بيج سكرين ماجيليس» و«لولو ديجيتال كونيكت».

وسيقام حفل الافتتاح في منفذ لولو بالقرين للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت. وقد أظهر لولو هايبر ماركت منذ تأسيسه التزامه برضا العملاء من خلال خلق تجارب التسوق لتتناسب مع تفضيلات المتسوق.

وأطلقت العلامة التجارية عروضها الترويجية المثيرة التي تجذب باستمرار حشودا كبيرة من المتسوقين وتعرض أسعارا تنافسية تجذب العملاء لجعل لولو هايبر ماركت المقصد المفضل لديهم للبيع بالتجزئة.