أشاد فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس بالإنجازات المتميزة في حفل الموظفين السنوي الذي أقيم في قاعة السيف الكبرى للحفلات بحضور مدير عام الفندق السيد سيف الدين محمد والطاقم الإداري وجميع العاملين برفقة عائلاتهم في جو مليء بالبهجة والفرح.

وقد بدأ الحفل بكلمة شكر وتقديرمن قبل السيد سيف الدين محمد الى جميع العاملين في الفندق وطاقم الإدارة على أدائهم المتميز خلال عام 2016 الذي أسفر عن نتائج مرضية ومثمرة للجهود التي بذلها طاقم العمل في فندق سفير الفنطاس، ما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج.

ثم قدم السيد سيف الدين محمد شهادات التقدير الى الموظف المثالي، المشرف المثالي والمدير المثالي نظرا لإنجازاتهم الملحوظة والمتميزة خلال عام 2016.

تخلل الحفل الذي صاحبه بوفيه عشاء مميز أعد خصوصا لهذه المناسبة فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة، بالإضافة للعديد من المسابقات الممتعة حيث حصل فيها الفائزون على جوائز قيمة ساهم بها عدد من الشركات والمؤسسا ت التجارية الراعية والداعمة لأنشطة الفندق، ما أضفى المزيد من البهجة والسرور على قلوب جميع العاملين وأسرهم.

وفي نهاية الحفل شكر الموظفين طاقم الإدارة متمثلة بمساعد مدير إدارة الموارد البشرية شيرين معوض على الحفل السنوي المميز وما قضوه من وقت ممتع برفقة عائلاتهم.