ناردين منير: هدفنا تغطية جميع مناطق الكويت لضمان وصول الخدمات المتميزة للجميع

قامت مجموعة صيدليات رويال مؤخرا بافتتاح العديد من الفروع الجديدة.

ويأتي الافتتاح ترجمة لخطة المجموعة للانتشار بكافة مناطق الكويت ويأتي ذلك التزاما من المجموعة برسالتها كأكبر مجموعة صيدليات بالكويت.

وجاء افتتاح الصيدلية الجديدة استجابة لتلبية النداءات المتكررة لأهالي منطقة حولي.

وتعتبر صيدلية رويال حولي باكورة صيدليات رويال بالمنطقة وسيتم افتتاح فرع آخر بمساحة كبيرة تقارب 300 متر في الشهور القليلة القادمة، وذلك حرصا من المجموعة على ان يتمتع أهالي حولي بخدمة صيدليات رويال المتكاملة والمتميزة على مدار الساعة. وقد قامت المجموعة بتدريب فريق من العاملين (من صيادلة ومساعدين) الذين سيتولون مهام العمل بالفروع الجديدة وتدريبهم لاستيعاب طبيعة المنطقة وتركيبة الشرائح السكانية بها من حيث الجنسيات ومتوسط الاعمار والاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة وتم ذلك من خلال فرق التدريب بالمجموعة.

وصرحت مديرة التسويق ناردين منير بأن افتتاح الصيدلية يأتي ترجمة لشعار رويال (قريبون... أينما كنت) مؤكدة أن الهدف الاصلي للمجموعة

هو تحقيق الانتشار المدروس بهدف تغطية جميع مناطق الكويت ضمانا لوصول خدمة صيدليات رويال المتميزة لكثافة جمهور المتعاملين بالكويت.

وأضافت أن رويال قد حجزت مقعدها كأكبر مجموعة صيدليات عن جدارة من خلال فريق عاملين «من صيادلة ومساعدين» مدرب ومعد بشكل يليق بالمكانة المتميزة للمجموعة داخل السوق الكويتي.

وصرح مدير المجموعة د.صفوت فايق بأن الصيدلية مستعدة لتقديم كافة الاستشارات الطبية المجانية على مدار الساعة ووجود جميع أنواع الأدوية الخاصة بالأمراض الحادة والمزمنة بدون استثناء بما يؤكد أن شعار المجموعة «صيدليات بلا نواقص» هو شعار حقيقي ومطبق وكذلك قسم التجميل الذي يديره اخصائيون مدربون ومحترفون.

ويأتي تواصل الخدمة من خلال الخط الساخن 1881010 بما يتيح لعملاء صيدليات رويال الوصول إلي أقرب فرع لهم على مدار الساعة.

وأضاف د. صفوت بأن افتتاح الصيدلية يأتي في إطار خطة التوسيع للمجموعة بما يؤكد التزام المجموعة للحفاظ على تصنيفها كأكبر مجموعة صيدليات بالكويت من حيث عدد المترددين وحجم الحصة التسويقية ويأتي ذلك في إطار تطوير مفهوم الأداء لدى القطاع الصحي بما يحقق توجيهات معالي وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة لشؤون الصيدلة الدكتور عمر السيد ومدير إدارة تفتيش الادوية.