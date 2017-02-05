تقدم شوبارد ساعة Mille Miglia GTS Automatic Speed الرياضية الجديدة باللون الأسود، لتكون أمثل تجسيد لشغف شوبارد بسباقات السيارات الكلاسيكية. تكتسي هذه الساعة بحلة فاحمة السواد لتنضم إلى مجموعة ساعات Mille Miglia GTS التي أطلقتها شوبارد عام 2015.

فقد استلهمت من سباق ميلي ميليا الإيطالي الأسطوري الذي تفتخر شوبارد بكونها مسجل التوقيت والشريك الرسمي له منذ عام 1988. ويجتمع التصميم المتطور مع التفوق التقني في هذه الساعة الاستثنائية التي تنبض على إيقاع عيار شوبارد الذي ينتمي لفئة حركات الكرونومتر المصادق عليه بشهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC).

وتحيي روح السباق الكلاسيكي بفضل التفاصيل الحمراء اللون المميزة «للسباق الأحمر»، والأرقام الكبيرة التي تستحضر في الأذهان صورة لوحات العدادات التقليدية التي كانت سائدة في حقبة الخمسينات، بالإضافة إلى اللمسات النهائية الشبيهة بالمحركات، والسوار الذي تبرز عليه تجزيعات كتلك التي ظهرت على إطارات دنلوب القديمة للسباقات.

وتقدم شوبارد هذا الموديل الحصري ضمن إصدار محدود يضم 1000 ساعة فقط.