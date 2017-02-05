«مول 360» وجهة فريدة وحيوية في الكويت تحفل بمرافق التسوق والترفيه

طرح «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة في الكويت، عرضا جديدا يتيح لعملائه الحصول على تذاكر مجانية لحضور الأفلام السينمائية في دور العرض التابعة لشركة السنيما الكويتية الوطنية «سينسكيب»، وذلك عند شرائهم بمبلغ 15 دينارا في أحد منافذ ركن المطاعم الكائنة في الطابق الأول من المول، يسري هذا العرض خلال الفترة بين 1و7 فبراير الجاري ويحصل العملاء على التذاكر المجانية من نقطة تسلم التذاكر الكائنة في الطابق الأول بجانب سينما «سينسكيب»، وذلك عند إبراز إيصالات الشراء من أحد مطاعم/ منافذ الوجبات السريعة في ركن المطاعم شريطة أن تتم عمليات الشراء في نفس اليوم.

وتشمل المطاعم المشاركة في العرض برجر كينج، برجرهوليك، جلي ببر، فيجز من تود انجليش، كاشونة البيت، دجاج كنتاكي، كوردو، ماربل سلاب كريمري، ماكدونالدز، بيزاهت، روبي تيوزداي، ساكورا، سالاد كرييشنز، سيل اف تيست، شبستان، صب واي، تي جي اي فرايديز، مارغريتا، بيرغرز، سكيليت بيسترو واليسون نلسونز تشوكلت بار.

وبهذه المناسبة، قالت كلاوديا لوبوسينسكا، مديرة التسويق في «مول 360» «نحن سعداء جدا لإطلاق هذا العرض المميز الذي نكافئ من خلاله عملاءنا الأوفياء بمنحهم تجربة سينمائية مجانية لدى ارتيادهم أحد منافذ ركن المطاعم في «مول 360». ونهدف من تعاوننا مع «سينسكيب» الى إثراء تجربة التسوق التي يختبرها عملاؤنا الكرام».

وشهد ركن المطاعم في الطابق الأول أعمال توسعة وتجديد بقيمة مليوني دينار وتم من خلالها تعديل ردهات الجلوس لمواكبة متطلبات الضيوف في تناول الطعام ضمن مساحات مفتوحة، كما تضمنت تطوير الأرضيات والأسقف، بالإضافة إلى إعادة توزيع بعض الوحدات وإضافة خيارات مطاعم جديدة للزوار للارتقاء بتجربة الطعام.

حول «مول 360»

يمثل «مول 360» وجهة فريدة وحيوية في الكويت تحفل بمرافق التسوق والترفيه التي أصبح اسمها قرينا بالأناقة والفخامة التي لا تضاهى. وتتكامل في «مول 360» المنافذ التجارية والمراكز الترفيهية في أجواء فاخرة جعلت منه الخيار الأول لتجربة تسوق راقية لا مثيل لها في الكويت. وينفرد المشروع بتصميمه المعماري الرائع الذي يأخذ منحى دائريا مستوحى من التصاميم الهندسية العربية العريقة المفعمة في الوقت ذاته بروح العصر.

وتتضمن متاجر المول منافذ لعدد من العلامات التجارية الفاخرة والمطاعم والمرافق الترفيهية التي يتواجد بعضها للمرة الأولى في الكويت ضمن «مول 360»، بما يثري تجربة التسوق والترفيه التي يتيحها المركز لعملائه، ويحفل التصميم الداخلي للمول باللمسات الأنيقة ويضم 7 مناطق تقدم كل منها تجربة فريدة للمتسوقين، ويساهم «مول 360» في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة نمو قطاع تجارة التجزئة في الكويت، ويرسي معايير جديدة على مستوى القطاع في الدولة.