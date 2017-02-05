يقدم فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت بمناسبة عيد الحب تجربة لا تنسى في مطعم لامار العالمي الذي تزين خصيصا لهذه المناسبة بالورد وبأجواء رومانسية يصاحبها بوفيه عشاء فاخر محضر خصيصا لعيد الحب، ضمن أجواء ساحرة سترسم أجمل الذكريات عند الضيوف.

فسواء كنت تبحث عن عشاء فاخر أو أجواء خيالية في عيد الحب لقضاء وقت ممتع مع أحبائك، توجه إلى مطعم لامار العالمي، الوجهة المثالية لك ولأحبائك للاحتفال بهذا اليوم، الذي ينتظرك فيه هدية خاصة مقدمة من المطعم.

وفي تعليق له، يقول المدير العام لفنادق ميلينيوم أند كوبثورن الكويت، السيد داني صالح: «تعد ليلة الحب من أهم المناسبات السعيدة ونحن على أتم الاستعداد لجعل تلك المناسبة ذكرى رومانسية لا تنسى في مطعم لامار العالمي الذي تم تجهيزه بأجواء تتناسب مع تلك الليلة، لنقدم لزوارنا الكرام تجربة جديدة مليئة بالمفاجآت التي ترافق الضيوف منذ وصولهم».

ولأن 14 فبراير ليلة مميزة، بادر بحجز مكانك مقابل 18 دينارا للشخص لقضاء أمتع الأوقات بعشاء فاخر وسط الأضواء الخافتة والموسيقى الهادئة. والجدير بالذكر أن فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت ذو فئة الـ 5 نجوم يتألف من 18 طابقا ويضم 295 غرفة وجناحا عصريا وأنيقا.

ويتميز هذا المبنى الرائع بموقعه الاستراتيجي في منطقة السالمية بالكويت، على طريق الفحيحيل السريع، حيث يبعد 15 دقيقة عن المطار والمركز المالي والتجاري. كما تم تجهيز الفندق بالكامل، إذ يضم مركز أعمال خاصا وخدمات الاستعلامات وقاعات شاسعة مخصصة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والاحتفالات بالإضافة إلى ناد صحي وغرف البخار والسونا وحمام سباحة، فضلا عن مطعم لامار العالمي ومقهى ليبراري الراقي.