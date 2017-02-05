الطريجي: التكريم يعكس جهودنا الدائمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالكويت

نظرا إلى التميز الذي حققه قطاع المعدات الطبية التابع لشركة ياكو، تم تكريم الشركة من قبل اثنين من شركائها في القطاع، وذلك خلال معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط «آراب هيلث» الذي أقيم في دبي.

وتسلم د.بدر الزيد الطريجي الجوائز في حفلين مميزين أقيما خلال فترة المعرض الأسبوع الفائت.

وقامت شركة AGFA المختصة في توفير الحلول التكنولوجية وأجهزة التصوير التشخيصي بتكريم شركة ياكو على مستوى التطور الملحوظ الذي أبدته الشركة عن عام 2016. كما قام ممثلو جونسون آند جونسون بتكريم شركة ياكو بجائزة أفضل أداء للمبيعات في 2016 عبر الخليج.

وتعليقا على التكريم، صرح د.بدر الزيد الطريجي قائلا: «إنه لفخر لنا أن يقوم شركاؤنا بتكريمنا، مما يعكس جهودنا الدائمة نحو الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الكويت وتوفير كافة الخدمات، لاسيما أننا نملك إحدى أكبر شبكات الرعاية الصحية المختصة في توفير المعدات الطبية، كما يعد القطاع أحد أكبر القطاعات في الشركة والذي يعمل دائما على توفير الحلول والابتكارات اللازمة لتعزيز سلامة المجتمع».

ويعد الفوز بهذه الجوائز متزامنا مع إستراتيجية الشركة التي تم تنفيذها بدءا من عام 2016 والتي تتمركز على عدة محاور أبرزها تعزيز شراكاتها ووكالاتها العالمية، وتعزيز التواجد في مجال الأجهزة والمعدات الطبية وخططها المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى القطاع. وبذلك تستمر شركة ياكو الطبية بحصد المزيد من النجاحات والسعي نحو المساهمة في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في الكويت.