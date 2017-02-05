أعلنت «نسبريسو» عن تقديم نوعين جديدين من القهوة لتمكن عملاءها المحترفين من تلبية أذواق زبائنهم الباحثين عن كوب فاخر من القهوة خارج المنزل، وهما إسبريسو كراميل وإسبريسو فانيلا اللذان سينضمان بشكل دائم إلى القهوة المنكهة ليزيدا عدد المجموعة الاحترافية إلى 13 نوعا.

وقد أظهرت دراسة أقامتها سيمرايز عام 2015 رغبة مستهلكي القهوة بالحصول على مجموعة متنوعة من القهوة المنكهة، وأن 56% يتقبلون فكرة تجربة نكهات جديدة فريدة تقدمها لهم شركاتهم المفضلة. وبعد نجاح نسبريسو بتقديم مجموعة القهوة الأصلية المخصصة للتحضير المنزلي، قررت جعلها متوفرة لعملائها في قطاعات الفنادق والمطاعم والأعمال التجارية والمكتبية ليتمكنوا من تقديم قهوة متميزة لزبائنهم خارج منازلهم.

ويستند نوعا إسبريسو الكراميل وإسبريسو الفانيليا على كبسولة إسبريسو فورت التي توازن بين النكهات الطبيعية والحدة العالية والروائح العطرية القوية.

ويحتل هذان النوعان المرتبة 7 على مقياس الحدة لذلك يتميزان بنكهة قوية تسبح في بحر من الكريمة اللذيذة. وتوصي نسبريسو باستخدام كوب بحجم إسبريسو للاستمتاع بكل ما تحمله القهوتان من خواص.

وعلى هذا علق ريتو بروجر رئيس القسم المختص بالأعمال في شركة نستله نسبريسو قائلا: «يسعى قطاع الضيافة باستمرار لإيجاد طرق جديدة تلبي ذوق الزبائن بلحظات استثنائية مع قهوتهم.

لذلك ابتكرنا نوعين جديدين من القهوة المنكهة التي يمكن ارتشافها وحدها أو مع الحليب لتقديم وصفات مذهلة لمحبي القهوة، فابتكاراتنا تستمر بتوفير ألذ أنواع كبسولات الغران كرو لعملائنا من الفنادق والمطاعم كي يتمكنوا من تقديم لحظات لا تقدر بثمن لزبائنهم على الدوام».

إسبريسو الكراميل وإسبريسو الفانيليا متوفرتان الان لجميع عملاء نسبريسو من أصحاب الأعمال في الكويت.