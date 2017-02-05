استكمل طلاب الكلية الأسترالية في الكويت وبصورة خاصة طلاب كلية إدارة الأعمال دورة مقدمة من معهد وليام غلاسر بالولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان «نظرية الاختيار». وذلك كنشاط خارج نطاق المنهج الأكاديمي يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمميزات التنافسية في مجال الإدارة.

وقد شارك في الدورة الأساسية أكثر من 10 طلاب من الكلية. وبعد استكمال الدورة التي استغرقت 27 ساعة واصل الطلبة الدورة استعدادا للحصول على الشهادات للمستوى المتقدم.

وتعليقا على هذه المشاركة، علقت مدربة المعهد بشاير الزواوي، قائلة: «إن نظرية الاختيار لوليام غلاسر تركز على الاحتياجات البشرية لإشباع إحدى الاحتياجات السيكولوجية أو جميعها.

وتفرض النظرية السلوكيات النابعة من الداخل، وقد تلقى طلبة الكلية الأسترالية في الكويت التدريب بنجاح على نظرية الاختيار ووزعت عليهم شهادات المستوى الأول.

وقد اكتسبوا المبادئ الأساسية للنظرية، بما في ذلك تمكين قدراتهم على اختيار السعادة وتغليبها على النزعة السلبية. وقد لاحظنا العلاقة القوية بين الطلبة ومدى تماسكهم وإصرارهم على التعلم، مما يعكس السمات الإيجابية العالية التي يتحلون بها».

هذا، وتواصل الكلية الأسترالية في الكويت تزويد طلبتها بالدورات المعتمدة من المعاهد العالمية والتي تضيف إلى مهاراتهم، تحقيقا للارتقاء بمستوى التعلم وبهدف اكتساب المعرفة اللازمة لإقرار مساراتهم المهنية في المستقبل.