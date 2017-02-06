الساعة تتميز بأناقة طبيعية بفضل البساطة التامة للمينا المصنوع من عرق الصدف





أعلن عن حبك من خلال ساعة مميزة للغاية في عيد الحب القادم، استوحى الاسم الإيطالي لساعة Tissot Bella Ora، والذي يعني الساعة الجميلة، من إيطاليا ومدنها الرومانسية والاسم الذي صنعته لنفسها في عالم الموضة، حيث يتماشى هذا الطراز مع ذلك العالم بصورة طبيعية تماثل اتجاه عقارب الساعة في حركتها في المينا، فهي تتميز بأناقة طبيعية بفضل البساطة التامة المميزة للمينا المصنوع من عرق الصدف.

وتضفي درجات الألوان الوردية والحمراء المميزة لمسة رومانسية على ساعة Tissot Bella Ora، وهي عبارة عن مجموعة ذات إصدار خاص لجعل محبوبتك تشعر بالإثارة في أحد أكثر الأيام تميزا على مدار العام.



وتعد هذه الساعة بمنزلة إكسسوار مثالي مكمل لأي ملابس يتم ارتداؤها، ما يجعلها الهدية المثالية، كما ان هناك سوارا أحمر عاطفيا يكمل المينا البراقة، حيث يضم جزءا مثيرا مرصعا بالصدف الأحمر للمؤشر عندما يشير إلى منتصف الليل وينعكس على زر ضبط الوقت، وهو ما يأتي بمنزلة إضافة ساحرة على هذه الساعة.

إنها قطعة دافئة وفاخرة ترتقي بالقطعة الملساء والأنيقة مع لمسة من الذهب الوردي المطلية بالترسب الفيزيائي للبخار، لقد حان الوقت للتحدث مباشرة إلى قلوبهم من خلال ساعة Tissot Bella Ora.

المزايا

ساعة سويسرية الصنع، حركة كوارتز مع مؤشر لنهاية عمر البطارية، علبة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، طبقة مقاومة للخدوش من كريستال الياقوت، مقاومة لضغط الماء حتى 3 بارات 30 مترا/ 100 قدم، سوار جلدي مع مشبك عادي.

لمسة من الذهب الوردي بالكامل مطلية من خلال الترسب الفيزيائي للبخار.

ترمز علامة الزائد في شعار العلامة إلى الجودة السويسرية والموثوقية التي أظهرتها Tissot منذ عام 1853، وتتوافر ساعات تيسو في أكثر من 160 بلدا لتكون في متناول الجميع، كما أنها تمتاز باصالتها واستخدامها مواد خاصة ووظائف متقدمة وتصميما دقيقا في صناعتها، وتنفرد Tissot بفلسفتها تحت شعار «الابتكار هو تقليدنا»، وقد كان عيار العلامة التجارية العالي محط التقدير مرارا وتكرارا، حيث تم تعيين Tissot لتكون ساعة ضبط الوقت الرسمية والشريك الرسمي للعديد من الرياضات، بما فيها كرة السلة مع كل من بطولات NBA، وFIBA وCBA، وسباقات الدراجات الهوائية في France، سباق الدراجات النارية MotoGPTM وبطولة FIM World Superbike Championship ورياضة الرغبي من خلال بطولة الأمم الست التي تنظمها RBS، وTOP14، ودوري أبطال أوروبا للرغبي وChallenge Cups، كما أنها ساعة ضبط الوقت الرسمية لبطولات المبارزة بالسيف، والهوكي على الجليد ودوري كرة القدم الأسترالية.