المؤشر خاص بالشرق الأوسط من شركة «سيجل + جيل»

صنفت هوم سنتر، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، بأنها من الأفضل في فئتها في مجال توفير تجربة تسوق بسيطة ومريحة للعملاء ضمن «مؤشر بساطة العلامة التجارية» الخاص بمنطقة الشرق الأوسط والصادر عن شركة «سيجل + جيل».

وحلت هوم سنتر في المرتبة العاشرة بالمؤشر، وهي أيضا علامة التجزئة الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن العشرة الأوائل في المؤشر، وتصدر شركة «سيجل + جيل» هذا المؤشر سنويا، وتعتبر الشركة متخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية العالمية والتصميم والتجارب، ويعمل مؤشرها على تصنيف العلامات التجارية بحسب بساطة منتجاتها وخدماتها وتفاعلاتها وعمليات الاتصال الخاصة بها بالمقارنة مع نظرائها في القطاعات.

ويقوم المؤشر بتحديد العلامات التجارية التي يراها العملاء بأنها توفر سهولة النفاذ والبساطة، ويتم ذلك بناء على استبيان إلكتروني يستطلع آراء أكثر من 1500 مشارك من الشرق الأوسط، وقد كشفت نتائج الاستبيان هذا العام عن أن 84% من العملاء في المنطقة مستعدون لإنفاق مبالغ مالية أكبر مقابل الاستفادة من تجربة تسوق أبسط.

وبهذه المناسبة، قال ميدريك باين، الرئيس التنفيذي لهوم سنتر: «يسعدنا أن تكون هوم سنتر بين أفضل العلامات التجارية المتخصصة بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط هذا العام ضمن «مؤشر بساطة العلامة التجارية»، لطالما كان رضا العملاء من أهم أولوياتنا، ونسعى يوميا إلى تقديم أفضل المنتجات وتجارب التسوق للعملاء.

كما بذلنا قصارى جهودنا لتطوير الكثير من نواحي عملنا، مثل تصميم المتاجر والعروض والمنتجات واستخدام التقنيات الرقمية وضمان توفير تجربة تسوق بسيطة وخالية من التعقيدات».

وتعليقا على نتائج مؤشر هذا العام، قالت ليانا دينجيل، مديرة استراتيجية المجموعة في شركة «سيجل + جيل»: «نظرا إلى أنماط المعيشة العصرية التي تتسم برتمها السريع، يبحث العملاء دوما عن تجارب تسوق تبسط حياتهم، لذا فإن العلامات التجارية التي احتلت مراتب متقدمة في المؤشر هي التي ركزت جهودها على تحويل هذا الأمر إلى واقع، ومن المعروف أن العلامات التجارية تحظى بولاء العملاء عندما توفر لهم تجارب تسوق مبسطة وسهلة، ونحن نشيد بالتزام هوم سنتر بتقديم تجارب مميزة وبسيطة للمستهلكين والعملاء عبر الإنترنت وداخل المتاجر، كما أن وجهات التجزئة الخاصة بها أصبحت أكثر من مجرد أماكن للتسوق».