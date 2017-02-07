حان الوقت لقضاء أمتع الأوقات العائلية وبخصوصية تامة مع الباقة المميزة التي أعدها منتجع هيلتون الكويت لضمان رفاهية لا مثيل لها للعائلات بالفلل الرئاسية والملكية.

استمتع بعالم من الأناقة والراحة القصوى في واحدة من الفلل الرئاسية المطلة على شاطئ الخليج العربي، حيث تتألف كل فيلا من 4 غرف نوم، و4 حمامات، ومطبخ كامل التجهيزات، وهي مناسبة للعائلات الكبيرة التي تحتاج إلى مساحات إضافية. ولمزيد من الراحة والخصوصية، يمكنك الإقامة بواحدة من الفلل الملكية والتي تضم كل ما سبق، بالإضافة إلى ديوانية ومسبح خاص وواجهة شاطئية مميزة لإقامة فاخرة ممتعة.

ولنزلاء الفيلا الملكية يقدم المنتجع خدمات متنوعة أثناء فترة الإقامة لمن يرغبون في الحجز لمدة ليلتين أو أكثر منها بوفيها مميزا حول المسبح وحديقة الفيلا على أيدي طهاة محترفين، وتشكيلة مميزة من الفاكهة والحلويات، أما الأحباء الصغار فلديهم فرصة التمتع بألعاب بلاي ستيشن في نادي الأطفال والألعاب، بالإضافة إلى إمكانية المغادرة المتأخرة حتى الساعة الـ 3 مساء وبأسعار تنافسية.

وعلق المدير العام لمنتجع هيلتون الكويت زياد طنطاوي قائلا «يقدم منتجع هيلتون الكويت للعائلات مجموعة منتقاة من الفلل والشاليهات تعد أفضل مكان للخصوصية والرفاهية التامة بعيدا عن روتين الحياة اليومية، بالإضافة إلى العديد من الخيارات المتميزة لتناول الطعام. تتميز الفلل باطلالة فريدة على شاطئ البحر، ويمكن للنزلاء التمتع بأشعة الشمس والاسترخاء مع توافر معايير الخدمة الكاملة، حيث سيكون فريق المنتجع ذو الخبرة العالية على أتم استعداد لضمان عطلة نهاية أسبوع لا تنسى للعائلة مع العديد من الأنشطة للأطفال».

إن الموقع الشاطئي المذهل لمنتجع هيلتون الكويت، وغرفه الرحبة، وخدمات السبا المجددة للحيوية، تجعله المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع لا تنسى مع العائلة.