الحملة أقيمت في مجمع داين زون ـ الفنطاس بالتعاون مع «لوياك»

ضمن خطة مسؤوليتها الاجتماعية وفي ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة تنظيف الشاطئ بمشاركة متطوعين من موظفيها وموظفي شركاتها التابعة والزميلة وبالتعاون مع لوياك، وذلك يوم السبت 4 الجاري على شاطئ مجمع داين زون ـ الفنطاس، حيث شارك في الحملة أكثر من 30 متطوعا من مختلف الأعمار مجهزين بالأدوات اللازمة التي تضمنت قفازات بلاستيكية وأكياسا قمامة ومعدات جمع الأوساخ، وتم بنجاح وبتعاون مبهر بين المتطوعين جمع أكثر من 20 كيس قمامة.

وصرحت مديرة التسويق والتأجير في الشركة التجارية العقارية روان عدنان بأن الشركة تحرص سنويا على تنظيم حملات تنظيف الشاطئ للمحافظة على بيئة الكويت نظيفة ليستطيع الرواد الاستمتاع بطبيعة آمنة وصحية.

وأثنت روان على الاستجابة السريعة والفورية من لوياك للتعاون مع الشركة التجارية العقارية وإرسال المتطوعين للمشاركة في هذه المبادرة الاجتماعية.

وأضافت أن الشركة تسعى إلى تعزيز دورها الإيجابي والتزامها بواجب المسؤولية الاجتماعية بما يهدف إلى خدمة المجتمع لينعم بحياة صحية وبيئة أفضل، حيث تؤمن الشركة التجارية العقارية بأهمية حماية الشواطئ كبيئة طبيعية ومقصد مثالي لجميع أفراد المجتمع، وعليه فإننا نناشد العامة ضرورة المحافظة على البيئة وتجنب إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.