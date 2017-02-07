الكشف المبكر للمرض يساعد على علاجه في مراحله الأولى

في إطار حرصه على دعم المبادرات الصحية التوعوية، أعلن بنك الكويت الدولي رعايته للحملة الصحية الثالثة للتوعية بسرطان عنق الرحم والتي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار «لا تديري ظهرك لسرطان عنق الرحم».

وتأتي هذه الرعاية بعد نجاح الحملات التوعية السابقة التي شارك فيها «الدولي» ضمن برنامجه المتميز للمسؤولية الاجتماعية.

ومن خلال مختلف مبادراته الصحية، يسعى البنك إلى نشر الوعي الصحي بشكل عام في المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على المواضيع الصحية الأساسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي.

ومن بين هذه المواضيع سرطان عنق الرحم، بعد أن أثبتت دراسة قامت بها وزارة الصحة مؤخرا بأن أغلب سيدات المجتمع الكويتي لا يعين خطورة هذا النوع من السرطان ولا أسبابه أو طرق الوقاية منه.

من جانبه، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «بأن رعاية الدولي لهذه الحملة تأتي من منطلق ايمانه بأهمية توعية السيدات بأسباب وأعراض وطرق الكشف لسرطان عنق الرحم، مع تشجيعهن على الفحوصات الدورية، حيث ان الاكتشاف المبكر للمرض يساعد على علاجه في مراحله الأولى بإجراءات بسيطة وينقذ حياة الآلاف، وذلك بعكس اكتشافه في المراحل المتقدمة».

وستستمر الحملة على مدار العام وستشمل وسائل توعوية متنوعة مثل المشاركة في المعارض الصحية بكلية الطب في جامعة الكويت، ورعاية المحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة الصحة، إلى جانب نشر إعلانات مصورة تتضمن حقائق حول سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه، وتنظيم الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات. كما سيتم نشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

وجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي يسعى دائما للمشاركة في رعاية مثل هذه الحملات الصحية المجتمعية تجسيدا لرسالته التنموية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب رغبته في بناء مجتمع سليم وأفراد منتجين قادرين على المساهمة بنهضة الوطن.