الافتتاح شهد حضوراً حاشداً من الإعلاميين وعشاق التكنولوجيا

أعلنت شركة النهار الدولية الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات عن افتتاح فرعهم الثالث لسلسلة محلات ألفا ستور داخل مجمع عبدالوهاب ـ غاليريا 2000 سابقا ـ الكائن في منطقة السالمية شارع سالم المبارك، وذلك وسط حضور حاشد تقدمتهم نخبة كبيرة من الصحافيين والإعلاميين وعشاق التكنولوجيا بالإضافة إلى العديد من كبرى الشخصيات في المجتمع.

شهد الحفل العديد من السحوبات وتقديم الجوائز القيمة من الهواتف والأجهزة الذكية واستمتع الحضور بالمفاجآت المميزة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة النهار فارس المقبل: نحن سعيدون بافتتاح فرعنا الثالث لسلسلة محلات ألفا ستور الموزع المعتمد لشركة أبل في الكويت، وجاء هذا الافتتاح ضمن خطط الشركة للتوسعة للوصول إلى جميع عملاء شركة ابل في الكويت، حيث يقوم هذا الفرع الجديد بتجربة سوق جديدة لعملاء ابل وخصوصا في السالمية التي تحتضن عددا لا يستهان به من سكان الكويت، وتعتبر من الأسواق المهمة وخطوة جديدة لنا، آملين أن نحقق بهذه الخطوة انتشارا أكبر وخدمات أسهل وأسرع، مؤكدا أنه سيتم افتتاح مركز للخدمة في نفس الموقع وذلك في القريب العاجل.