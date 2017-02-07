ليلة بيرنز تشمل العشاء والشعر والخطب الشهيرة له وللوطن والأغاني

دعي طلبة المدرسة البريطانية في الكويت BSK الى اجتماع مجموعة النساء الدولية (IWG) والذي اقيم في فندق كراون بلازا برعاية اليكسيا لودج حرم السفير البريطاني.

وكانت الفكرة الرئيسية لهذا الاجتماع ابراز الثقافة الاسكتلندية، حيث قدم طلبة المدرسة البريطانية والاكاديمية البريطانية للفنون العالمية مجموعة من العروض التي أذهلت الحضور ومنها تقديم اغنية بحيرة لوموند وLoch Lomond and Ye Banks and Ye Braise، بينما قدم طالب الاكاديمية البريطانية للفنون العالمية رقصة السيف اداها تيودور بيجانكا.

ويناير هو شهر خاص في الثقافة الاسكتلندية، وكما يتم الاحتفال بالشاعر الشهير، روبي بيرنز، يتم الاحتفال بليلة بيرنز والتي تشمل العشاء والشعر والخطب الشهيرة له وللوطن والأغاني وتقاليد أخرى.

وكان صباحا رائع مليئا بالمعلومات عن الثقافة الاسكتلندية التي تنال إعجاب الجميع.