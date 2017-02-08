الورع: الزيارة تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بأهمية المحافظة على البيئة

قام البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته، بتنظيم زيارته الأولى لطلبة المدرسة الإنجليزية الحديثة، وتأتي هذه الزيارة بهدف إطلاع الطلاب والطالبات على أهمية المحافظة على البيئة وكذلك لعرض بعض من أنشطة الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته والتي يقوم البنك التجاري الكويتي على رعايتها ودعمها.

وفي تعليقها على هذه الزيارة، قالت مساعد مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك التجاري الكويتي أماني الورع ان الزيارة للمدرسة الإنجليزية الحديثة جاءت كونها احدى الجهات التي شاركت في تنظيف شاطئ الأمل في اليوم المفتوح الذي نظمه البنك بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته، حيث يحرص البنك على التعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني القائمة على خدمة فئات المجتمع خصوصا فيما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها ومنها بطبيعة الحال الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية لحماية البيئة البحرية في الكويت بمشاركة بعض طلاب المدارس ومنها طلاب وطالبات المدرسة الإنجليزية الحديثة، وحرص البنك التجاري على تقديم الرعاية والدعم للأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، مشيرة الى أن هذه الزيارة جاءت لتعريف الطالبات والطلاب على دور البنك التجاري في المحافظة على البيئة البحرية والبرية ودعمه وتشجيعه لحملات تنظيف الشواطئ والتشجير إيمانا من البنك بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لعملائه بل يشمل التزامه تجاه المجتمع من خلال دعم ورعاية الأنشطة البيئية المتنوعة التي تقوم على تنظيمها الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته.

وأوضحت الورع أن هناك العديد من الزيارات التي ستشمل مختلف المراحل التعليمية بالمدرسة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة لدى البنك.

وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة المدرسة الإنجليزية الحديثة من البنك التجاري والجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته بالشكر على زيارتهما التعريفية لطلبتهم متمنين لهما مزيدا من النجاح.