الدهيم: المعرض يجسّد التلاحم الوطني بين فئات المجتمع الكويتي

أنشطة وطنية وترفيهية عديدة تستقطب شرائح عديدة من المواطنين والمقيمين

تحت رعاية وبحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، تنطلق صباح غدا الخميس فعاليات معرض الاستقلال 56 على ارض المعارض الدولية بمشرف في صالة 6 وسط حضور حشد رسمي من كبار الشخصيات والقيادات وكبار الضباط والمدعوين من رجالات الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الكويت وبحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية وممثليها وتستمر فعالياته حتى 13 فبراير الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، ان المعرض يعد من المعارض الوطنية الناجحة التي تشهدها الكويت والتي جاءت هذا العام لتتوج بمرور اكثر من مناسبة عزيزة على قلوب الكويتيين ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية الاستقلال والتحرير، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الـ 11 لتولي «قائد العمل الإنساني» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الامارة وتولي مقاليد الحكم في بلدنا المعطاء، ولتتوج هذا العام باختيار الكويت «عاصمة للشباب العربي 2017».

وتوقعت الدهيم ان يشهد معرض الاستقلال 56 هذا العام نجاحا وصدى ايجابيا واسعا، حيث يشارك فيه جمع من الهيئات الوطنية ومؤسسات القطاع الحكومي لتستعرض مراحل أنشطتها وفعالياتها المختلفة ومساهماتها في صنع وتطور تاريخ الكويت الحضاري، في أجواء وطنية مشجعة وبحضور حشد جماهيري من المواطنين والمقيمين من مختلف الاعمار، لافتة الى ان المعرض يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة، ويستقطب شرائح عديدة من الزوار من مواطنين ومقيمين حيث يشتمل على مشاركات وفعاليات مختلفة تضم 22 مشاركا من عدة جهات تمثل القطاع الحكومي لاستعراض خدماتها وإنجازاتها ومراحل تطورها في خدمة الوطن والمواطن والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة.

وأوضحت ان 11 جهة حكومية بادرت الى تأكيد رعايتها ومشاركتها في هذا المعرض احتفالا بأعياد الكويت الوطنية التي تشهدها البلاد بهذه المناسبة الغالية، حيث اعلنت وزارة الخارجية ومكتب الانماء الاجتماعي رعايتهما البلاتينية للمعرض، في حين اعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرياضة رعايتهما الماسية، بينما حظي بالرعاية الذهبية وزارة الاعلام، وكانت الرعاية الفضية من نصيب كل من بيت الزكاة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والرئاسة العامة للحرس الوطني، ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، مضيفة انه لا يفوتنا التذكير بأن تنظيم وإقامة مثل هذه المناسبات الوطنية والتي ترمي إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لكويتنا الحبيبة إنما تمثل تجسيدا للتلاحم الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي وما تحمل من معان وطنية عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ظل رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وشددت الدهيم على أن فعاليات هذا المعرض ستواكبها حملة إعلامية وإعلانية شاملة تشمل جميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، إضافة إلى قنوات فضائية عربية وعالمية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية ستحظى بالتغطية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر، وإنستغرام وغيرها، لافتة إلى ان فعاليات معرض هذا العام تشتمل على العديد من البرامج والفقرات الترفيهية ومسابقات للكبار وللأطفال، إضافة إلى فرق غنائية شعبية ورقصات العرضة الشعبية، وعروض الكلاب البوليسية إدارة الأثر، وغيرها الكثير من الأنشطة من قبل الهيئات الوطنية والوزارات الحكومية. وثمنت جهود جميع الجهات وهيئات القطاع الحكومي وحسها الوطني العالي عبر حرصها الكبير على رعاية مثل هذه المعارض في مثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا، وتلبيتها الدعوة بالمشاركة الايجابية عبر رعاية مثل هذه الفعاليات والأنشطة الوطنية بالمساهمة فيها بشكل فاعل، داعية الجمهور الى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء وطنية وعائلية مميزة، حيث يستقبل المعرض زواره في الصالة 6 على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا الى الساعة 1:30 ظهرا، ومسائية من الساعة 5 عصرا الى الساعة 9:30 مساء وأيام الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 5 عصرا الى الساعة 10 مساء.