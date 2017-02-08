بمناسبة عيد الحب، تسلط «شوبارد» الضوء على واحدة من أرق مجموعاتها الرائدة، وهي مجموعة «Happy Hearts»، وتأتي هذه المجموعة الرومانسية ضمن مجموعة «Happy Diamonds»، وتجمع بين القلوب وأحجار الألماس المتراقصة، وقد اتسعت دائرة هذه المجموعة بعد أن انضمت إليها تصاميم جديدة لخواتم وأساور مصنوعة بمواد جديدة، لتقدم للشابة العصرية الأنيقة العاشقة للموضة كل ما تحتاجه.

وبات رمز القلب أحد الرموز الرئيسية لدار شوبارد التي تهيم بها كارولين شوفوليه، وذلك لما يجسده من عربون للمحبة وتميمة للحظ السعيد، وعندما اجتمع رمز القلب مع أحجار الألماس المتراقصة في مجموعة «Happy Diamonds» نتج عن ذلك مجموعة جديدة مستقلة بذاتها حملت اسم «Happy Hearts»، وبعد الاساور الرائعة التي أصبحت محط الأنظار في هذه المجموعة، إلى جانب تمائم العقود والأقراط المزينة بالأحجار الملونة مثل العقيق أو اللؤلؤ أو المرصعة بالألماس، بدأت الخواتم اللافتة أيضا تجد طريقها إلى هذه المجموعة.

كما صممت خواتم بمناسبة عيد الحب واتخذت الخواتم ذات التصميم المميز للأساور، لتتألق بقلبين أحدهما ملون والآخر يضم حجر ألماس متحرك، حيث يتلامس كلا القلبين عند طرفيهما ليتقابلا في مواجهة راقصة وأنيقة، وموديلات كروية بأحجام كبيرة مصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي لتستعرض مجموعة من القلوب باللون ذاته، بما فيها قلب صغير ورقيق يحتضن داخله حجر ألماس متحركا.