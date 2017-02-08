الشركة تنظم الحملة للعام العاشر على التوالي التزاماً بواجبها الوطني والاجتماعي

أطلقت شركة «كي جي ال» الرائدة في الأعمال اللوجستية والنقل في منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط حملة «عاشت لنا الكويت» بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت.

وتتضمن الحملة وضع بوستر يحمل صورة «قائد الإنسانية» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد محاطا بعلم الكويت على حافلات الشركة العاملة في مختلف مناطق الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة «كي جي ال» لنقل الركاب فهد العوضي، إنه للعام العاشر على التوالي تقوم الشركة بعمل هذه الحملة لمشاركة الشعب الكويتي فرحتهم بالأعياد الوطنية التي تمثل أهم المناسبات في تاريخ الشعب الكويتي، وذلك في إطار عدة أنشطة تقوم بها الشركة التزاما منها بواجبها الوطني والاجتماعي.

وأكد العوضي على ان قيام الحكومة بتوفير كلالوسائل الداعمة للاحتفال بالأعياد الوطنية وما يتخللها من العديد من أوجه الأنشطة جعلها متميزة وجاذبة لمواطني دول مجلس التعاون لأن يشاركوا أهل الكويت فرحتهم بالأعياد الوطنية، مشيدا بالجهود التي توفرها جميع وزارات الدولة وخاصة وزارة الداخلية لجعل احتفالات الشعب الكويتي بالأعياد الوطنية أكثر أمانا ومتعة للمواطنين والمقيمين.

وذكر ان برامج المسؤولية الاجتماعية لـ «كي جي ال» تمثل استراتيجية أساسية للشركة لتشمل تقديم الدعم في مختلف الجوانب خاصة الصحية والتعليمية والبيئية والأبحاث العلمية وغيرها من أوجه الأنشطة التي تفيد المجتمع الكويتي.