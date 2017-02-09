تتسم بخاصية جمالية مبتكرة ووضوح أمثل وإمكانية تحديث المنطقة الزمنية بسرعة كبيرة

بفضل المهارة التي تتميز بها، أقدمت هوبلو «Hublot» على تبسيط تعقيد معقد، ألا وهو تعقيد GMT حيث بات بإمكانك اليوم أن تنتقل من منطقة زمنية إلى أخرى بمجرد كبسة زر، لأن حركة Unico من صنع هوبلو مجهزة بوحدة جديدة خاصة ومسجلة ببراءة اختراع، تتيح تحديث المنطقة الزمنية الثانية بكبسة زر، ما يسمح بقراءة التوقيت المحلي بسهولة من خلال عقرب الساعة الرئيسي التقليدي، أما الوقت في البلد الأساسي فيشير إليه عقرب ساعات ثان على شكل سهم، يتضمن مؤشر النهار والليل ويتم ضبطه بواسطة التاج، وفي يومنا هذا الذي نستقل فيه الطائرة كما لو كنا نستقل السيارة، ونسافر باستمرار ذهابا وإيابا بين المناطق الزمنية، أثبت تعقيد GMT بأنه من التعقيدات الأكثر فائدة واستخداما، ما يستدعي تبسيط عمله وتسهيل طريقة قراءته.

ولكل مشكلة معقدة حل بسيط، والأمر يتوقف على نظرتنا إليها، وأنا شخصيا أسافر كثيرا، لدرجة أن ساعتي هي، في معظم الأحيان، السبيل الوحيد لأبقى على علم بالتوقيت في بلدي الأساسي وفي البلد الذي أقصده، ولكن بصراحة، لم أجد أبدا موديل GMT بسيطا بما فيه الكفاية ليكون مفيدا فعلا ويمكنني استخدامه على النحو المنشود، وبفضل براعة فريق البحث والتطوير في دارنا، بات ذلك ممكنا، ومن المؤكد أن ساعة Big Bang Unico GMT ستكون مصدر إلهام للمقلدين.

ويكمن الإبداع في بساطة الوحدة المطورة في مصنع هوبلو، وهي مسجلة ببراءة اختراع وتوفر حلا بسيطا لمؤشر معقد وعملي، وتتسم ساعة Big Bang Unico GMT بخاصية جمالية مبتكرة ووضوح أمثل، تضاف إليهما إمكانية تحديث المنطقة الزمنية الثانية بسرعة كبيرة، من خلال ضبط الوقت بكبسة زر.

وليس الزران الضاغطان اللذان يزينان علبة ساعة Big Bang Unico GMT مماثلين للزرين الموجودين على ساعة كرونوغراف، وقد أعيد تصميمهما وعدلت سماتهما الجمالية حرصا على تمييزهما، مع الإشارة إلى أن الشكل المستطيل يذكر بالأزرار الضاغطة التاريخية التي كانت تحملها موديلات Big Bang الأولى، وفي هذا الإطار، فإن كل ضغطة على الزر الموجود عند مؤشر الساعة 2 تقدم الوقت ساعة واحدة، في حين أن الزر عند مؤشر الساعة 4 يؤخر الوقت، كما أن الساعة مزودة بجهاز أمان يمنع استخدام الزرين الضاغطين في الوقت عينه، ويجري ضبط توقيت غرينتش GMT «التوقيت المحلي» بشكل مستقل عن العقربين الآخرين من خلال الضغط على أحد الأزرار، غير أن مسننات الدقائق والثواني لا تتحرك، أي أن لا ضرورة لمزامنة كل العقارب في كل مرة يجري فيها تغيير المنطقة الزمنية.

وتحتل المنطقتان الزمنيتان مساحة العرض عينها من قرص الساعة، ما يضمن أقصى درجات الوضوح، يشير العقرب الرئيسي إلى التوقيت المحلي، وثمة عقرب رابع، على شكل سهم، يشير إلى الوقت في البلد الأساسي باستخدام عرض من 12 ساعة، وهو يرتبط بقرص يشير إلى الليل/النهار، بحيث يمكن لمستخدم الساعة أن يعرف بنظرة سريعة ما إذا كانت الخامسة صباحا أو مساء، على سبيل المثال، أما مؤشرات الساعات الـ12 فموزعة بالتناوب بين القرص والإطار، ويضفي هذا العنصر العملي على الساعة هويتها المميزة.