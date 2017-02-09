يتميز لحم الفري بقلة نسبة الدهون والكوليسترول واحتوائه على نسبة كبيرة من الماء

في خطوة تؤكد تميزها بعروضها الدائمة وتقديم كل ما هو جديد وفريد في عالم الطعام، أطلقت سلسلة مطاعم دجاج نايف عرضها الخاص والحصري على أطباق الفري الشهية المشوية والفرايد باحجام عائلية وفردية وذلك احتفالا بالاعياد الوطنية في شهر فبراير، حيث تقدم جديد الفري فرايد المحضر على طريقة الفرايد تشيكن لاول مرة في الكويت.

كما قدمت مطاعم دجاج نايف الطبق المبتكر الجديد «فري فرايد العائلي» الذي يضمن 9 فري طازج محضر على طريقة الفرايد تشيكن بالاضافة الى البطاط والبيبسي في وجبة عائلية مميزة تجمع أفراد العائلية على مائدة واحدة بسعر مميز، وايضا قدمت طبق الفري الطازج المشوي على الفحم في وجبة الفري مشوي عائلية التي تضم 9 الفري مع البطاطا والبيبسي لاتاحة البدائل للزبائن تحدد وفق تفضيلاتهم.

بالاضافة الى تشكيلة من الأطباق الشهية مميزة التي تجمع أفراد العائلية على مائدة واحدة ضمن عرضها الحالي والتي تشمل وجبة دينر باك كوبو المكونة من 3 قطع دجاج فرايد مع البيبسي والبطاط والكولوسلو و2 من الفري الفرايد الشهي المبتكر، وجبة الكباب المشوي مع 2 من الفري المشوي، وجية شيش طاووق مع 2 الفري مشوي، وجبة الفري مع 2 الفري مشوي اضافية تقديم جميعهم بأسعار مميزة.

الفري قليل الكولسترول وغني بالكالسيوم، والحديد، والفسفور، والزنك والفيتامينات أ، ب، ج.

ومن الجدير بالذكر أن للفري فوائد غذائية عديدة اهمها أنه: يحتوي على دهون بسيطة وقليلة بالمقارنة مع الطيورالآخرى، مما يدل على أن لحمه قليل الكولسترول، لذلك فهو مناسب لمرضى القلب، كما يتميز لحمه بنعومته لان نسيج عضلاته ناعمة ولا يوجد بها ألياف في النسيج اللحمي، وذلك يعمل على تسهيل المضغ والهضم في المعدة بالإضافة الى أن طعمه مستساغ.

ويتميز لحم الفري بمرمريته أي بتوزيع الحبيبات الدهنية المتواجدة بين ألياف النسيج اللحمي وذلك يجعل طعم اللحم جيدا، ويمتاز بطعم ومذاق

مميز نتيجة طراوة ونعومة اللحم، ويحتوي لحم صدر طائر الفري على الماء بنسبة 73.5%، و20.3% بروتينات، وقرابة 2.9% من الدهون، و1.9% من الرماد، كما انه غني بالعناصر الغذائية والصحية المفيدة لجسم الإنسان ومنها: الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والزنك وبعض الفيتامينات مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج.

وتنفرد مطاعم دجاج نايف بتقديم أطباق الفري الطازج من مزارعها ومن الجدير بالذكر أن مزارع دجاج نايف التي انشات من اوائل الستينيات، تنفرد بتربية وانتاج طيور الفري، وتقدمها مطاعم دجاج نايف بأشهى الأطباق المبتكرة لزبائنها.