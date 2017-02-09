مشاركة 400 متسابق من عشاق التحدي والرياضات الخارجية الصعبة

علي المطوع: ملتزمون بإقامة المزيد من المسابقات الرياضية للتشجيع على حياة أكثر نشاطاً

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والعلامة التجارية «ذا نورث فيس»، واحدة من أبرز العلامات التجارية الأميركية المتخصصة في تصنيع الملابس والمعدات الخاصة بالرياضات الخارجية، عن اختتام الموسم الخامس من تحدي «ذي نورث فيس» والإعلان عن أسماء الفائزين في أصعب المسابقات الرياضية المتعددة التدريبات والتي أقيمت في الرابع من شهر فبراير الجاري في صحراء المطلاع الواقعة شمال البلاد.

وشارك في هذا الموسم من تحدي «ذي نورث فيس» 400 مشارك من عشاق التحدي والرياضات الخارجية الصعبة من أكثر من 39 دولة تحدوا أنفسهم والمتبارين الآخرين في ظل أجواء حماسية مفعمة بالروح الرياضية، وكانت نقطة انطلاق التحدي صحراء المطلاع، حيث بدأ المتسابقون من الرجال والنساء سباق الجري لمسافة 17 كم، وقد استحق المركز الأول عن فئة الشباب معالي بابيكر الذي أنهى السباق خلال 1:24:02، أما عن فئة السيدات فقد حصلت على الميدالية الذهبية درة السباعي مكملة السباق بزمن 1:54:01.

وقال المدير العام في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي المطوع: في البداية أود أن أهنئ الفائزين في هذا الموسم من تحدي «ذي نورث فيس»، لقد بدأ تحدي «ذي نورث فيس» في عام 2013 بمشاركة 70 متسابقا، وها نحن اليوم نختتم الموسم الخامس من هذا التحدي بمشاركة 400 متسابق من الشباب الرياضيين الباحثين عن رياضات مفعمة بالتحدي والإثارة في بيئة الكويت وتضاريسها الصحراوية الوعرة، ولا شك أن هذا التزايد يجعلنا أكثر التزاما في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في إقامة المزيد من المسابقات الرياضية والتحديات التي نتطلع من خلالها إلى تعزيز الأنشطة الخارجية والتشجيع على حياة أكثر حيوية ونشاطا.

وبدأت شركة علي عبدالوهاب المطوع تنظيم هذا السباق في عام 2013، وقد شارك العام الماضي في هذه المنافسة 216 رياضيا، من أكثر من 32 دولة، وتنظم المسابقة تحت اسم «ذي نورث فيس»، العلامة التجارية الأميركية الشهيرة المتخصصة في المعدات وملابس التجزئة الخاصة بالرياضات الخارجية ومن كبرى العلامات التجارية المخصصة للرياضات الخارجية التي توزعها الشركة في الكويت، لتشجيع الرياضيين ومحبي الرياضة الخارجية على اختبار قدراتهم.

وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من كبرى الشركات التجارية في الكويت، وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتضم بعض العلامات العالمية التي تمثلها الشركة كل من بروكتر آند جامبل، وروش، وتاكيدا، وبايوترونيك، ونوكس، وبايوديرما، ومجموعة نولتي، ولا كورنو، وبوش، وسيمنز، وذي نورث فيس، وكولمان، ونايكي، وذي أثليتس فوت، وكروكس، وبوما، وشوبوكس نيويورك وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة.

وتعمل الشركة في قطاعات تجارية مختلفة ومتنوعة تشمل السلع الاستهلاكية، والأثاث المنزلي والمكاتب، والمطابخ والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومعدات مستلزمات البر والرحلات الخارجية والمخيمات، والملابس والاحتياجات الرياضية، وقطاع العقارات، كما انها رائدة في قطاعي التوزيع والبيع بالتجزئة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والصحية والأجهزة الطبية وتتمتع بمحفظة تضم الكثير من العلامات الرائدة في هذا المجال، وتقوم بالتوزيع والبيع مباشرة لعلامات شهيرة في قطاع الصحة مثل «فايزر» و«نوفو نوردسيك» عن طريق شركة صفوان للتجارة والمقاولات وهي شركة تابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.