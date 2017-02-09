عند شرائك أي ساعة من SAINT HONORE الماسية تحصل على طقم هدية مكون من ساعة وقلم وبزمة

موسم جديد تتهيأ لاستقباله روائع جنيف للساعات بصدر رحب، لتشارككم الفرحة بقدوم هلا فبراير، وتقدم لكم عروض مذهلة عند شرائك أي ساعة من SAINT HONORE الماسية تحصل على طقم هدية قيم عبارة عن ساعة وقلم وبزمة ن مقدمة خصوصا لزبائننا الكرام في روائع جنيف للساعات والتي حرصت على تقديم كل ما هو مميز ورائع لعملائها.

كوني عزيزتي متألقة مع ارتدائك الإصدار الأكثر روعة وأناقة من ساعات SAINT HONORE العالمية التي تبعث عن الحياة المترفة والرفاهية التي تنعش حياتك سيدتي مع التشكيلة التي تضيف لك أناقة بلا حدود وبلا قيود، فهي انطلاقة جديدة من ساعات SAINT HONORE وتشكيلة متنوعة لكل ممن يعشق امتلاك ساعات تحتل مصدر الفخامة والتميز في صناعة الساعات المعروفة بالنمط الفرنسي الأخاذ الفريد.

كما ان تشكيلة ساعات SAINT HONORE لا تنسى من الموديلات الرائعة والاكسسوارات المذهلة المصنعة خصوصا لعالية القوم من السيدات ورجال المجتمع أيضا، وسوف تلبي ساعات SAINT HONORE احتياجات كل من يفضلون الساعات الفاخرة وهواة الساعات الذين يميلون إلى التميز عن الآخرين أو إبراز شخصيتهم.

وتتميز SAINT HONORE بتصاميم تنبض بروح العصر ترضي شتى الأذواق والأعـمار، وتجسد الـذوق الفرنسـي الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقــولة بـالـمهارة، وتشكيلة من التحف الفنية التي تضفي على المرأة المخملية حسا من الأنوثة والرقة، تحتوي على الماس مصنع بعناية فائقة حتى تعطي لكي الشكل النهائي المناسب لذوقك الراقي فأناقتك تحتاج لامتلاكك ساعات بنفس أناقة ساعات التصاميم الفرنسية من ساعات SAINT HONORE.

كما ان أناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فأنت لست بأقل منها بشيء لتقتني أجمل الساعات المصنعة بدقة متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد أنيق مميز مناسب لك عزيزتي، سواء كان من الاكسسوارات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتنين إلا كل ما هو مصنع بفن.

وساعات SAINT HONORE مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة، بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز بالرقي والتصامـيم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصوصا للنساء اللـواتي يطلبن شـيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهم لمسة سحرية من الأناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين أتقنوا في صناعتها لتكتمل إطلالتك وهـي مــتـوافـرة لدى جميع متاجر جنيـف للساعات وخاصة فرع البوليفارد 22215805 وفرع المنار مول 22215814.