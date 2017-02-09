العثمان: نحرص على إضافة لمسات خاصة لضمان استمتاع الضيوف بأجواء الاحتفالات

مجموعة فعاليات خاصة بالأطفال مثل نادي الكتاب وجلسات سرد القصص

كشف مول البروميناد، الوجهة المحلية المميزة في قلب الكويت، عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض المميزة لرواده في نهاية كل أسبوع خلال شهر فبراير، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير في الكويت، حيث سيزدان مركز التسوق الخيري الأكبر في الكويت، بأروع الأعلام والتذكارات الخاصة احتفالا بالأعياد الوطنية، كما سيتم تنظيم برنامج مميز على مدار الأسبوع يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للصغار والكبار.

وفي هذا الصدد، قال مدير البروميناد عثمان العثمان: هذا وقت مميز من العام بالنسبة للمواطنين وزوار المول، لذلك نحرص على إضافة لمسات خاصة لضمان استمتاع الضيوف بأجواء الاحتفالات، من خلال تنظيم الأنشطة الترفيهية الفريدة التي تناسب الجميع.

ولأن البروميناد لا ينسى الأطفال في مثل هذه الاحتفالات، فقد نظم مجموعة من الفعاليات التي تناسبهم كنادي الكتاب وجلسات سرد القصص للأطفال، كما يزخر البروميناد بكثير من النشاطات المليئة بالحماس والمرح، حيث يقدم المول مجموعة من العروض الرائعة بأسعار مدروسة لمحبي التزلج في صالة تزلج البروميناد الأولى من نوعها في الكويت، في حين ستضمن العروض الحية لرواد المول قضاء أجمل الأوقات المفعمة بالبهجة والسرور، وفي إطار التحضيرات الأولية للاحتفال الكبير، يستقبل البروميناد ماركت، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للشباب في الكويت، رواده للاطلاع على المصنوعات اليدوية التقليدية واختيار الهدايا خلال شهر فبراير.

و«البروميناد» هو المكان الذي تجدون فيه كل ما تحتاجون إليه، حيث يشكل المركز بطوابقه الخمسة المخصصة للتسوق والترفيه إلى جانب مبنى المكاتب الرائع تحفة معمارية حقيقية على طريق الدائري الثالث، ويمثل مزيجا عمليا مدروسا يجمع بين الشكل المميز والكفاءة الوظيفية، ويحتضن في وسطه مركز تسوق عصريا، يتميز بأجوائه الودودة التي تتيح الفرصة أمام العملاء للتلاقي والتعارف، ويضم أهم العلامات التجارية في عالم الأزياء، وسوبر ماركت للذواقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم، وتعود ملكية المشروع لمحفظة ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان.

ومركز «البروميناد» الثقافي مشروع متعدد الأغراض يهدف إلى إتاحة منصة للتعبير الفني في الكويت، وتشجيع ودعم المواهب الفنية عبر استضافة أنشطة ثقافية وفنية مختلفة وتقديمها للمجتمع.