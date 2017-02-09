أعلنت إدارة فندق هوليداي إن الكويت - السالمية عن تعيين محمد سجد رئيسا تنفيذيا جديدا للطهاة والذي بدأ رحلته في العديد من الفنادق الفخمة والمشهورة في الشرق الأوسط، ما أضفى على خبرته التي تفوق الـ ٢٢ سنة العديد من المهارات والابتكارات في عالم الطهي والضيافة والتي ستساهم باستمرار في ارتقاء مطاعم فندق هوليداي إن السالمية على مستوى الطعم والجودة.

وتكمن قوة وخبرة الشيف محمد سجد الواسعة في مجال الأغذية والمشروبات والتجهيزات الغذائية بشغله لعدة مناصب مهمة في العديد من الفنادق المشهورة مثل فندق إنتركونتيننتال فاندوم - بيروت، إنتركونتيننتال الدوحة، إنتركونتيننتال الخبر بالإضافة الى قيامه بالإشراف على افتتاح فندق انتركونتيننتال فينيسيا أحد أفخم وأشهر فنادق الـ5 نجوم في لبنان.

وسيقوم الشيف بقيادة طاقم الفندق من الطهاة المحترفين وذوي الخبرة المميزة والإشراف على آلية العمل المتبعة في جميع مطاعم الفندق الستة، بالإضافة إلى قسم الحفلات والحفلات الخارجية باختلاف أنواعها.

وقال المدير العام للفندق منجد صالحة إن الخبرة المتنوعة والنظرة إلى أدق التفاصيل التي يتمتع بها الشيف محمد سجد تجعلنا مسرورين بانضمامه إلى طاقم الفندق، كما أعرب الشيف محمد سجد عن تشوقه للبدء بمهامه وعن حرصه على توفير أعلى مستويات الضيافة لكل ضيوف الفــنـدق ومـطاعـمه.