أطلقت ترينكتس العلامة الرائدة في مجال الاكسسوارات العصرية على مستوى المنطقة، تشكيلتها الخاصة من المجوهرات المبتكرة لعلامة ديتشي ميلانو الإيطالية، وتقدم المجموعة الجديدة تجربة مميزة لأصحاب الذوق الرفيع من خلال منحهم فرصة تصميم المجوهرات حسب ذوقهم واختيارهم، حيث بإمكان العملاء إضافة لمساتهم الشخصية على الاكسسوارات العصرية الملهمة عن طريق المزج والمطابقة بين قطع المجوهرات والخواتم الجميلة.

وتزامنا مع بدء الموسم الذي تكثر فيها الإهداءات هذا الشهر، فقد بات البحث عن الهدية المثالية أسهل من ذي قبل، ولقد أصبحت هذه المجموعة الجديدة والحصرية متوافرة الآن في جميع محلات ترينكتس بالكويت حتى يتمكن كل من يبحث عن هدية مميزة لأحبائه أو عشاق المجوهرات الراقية اختيار ما يناسبهم من التشكيلة العصرية، كما ان ارتداء الخواتم التي يمكن إضفاء طابع شخصي عليها في ثلاث طرق أنيقة.

الخواتم الخارجية والداخلية وحدها، أو عندما تتداخل بين بعضها بعضا أو من خلال ارتدائها في قلادة ساحرة، كما توفر ترينكتس مجموعة مختلفة من الألوان للخاتم الداخلي التي تناسب كل الأذواق، وتتوافر تشكيلة مجوهرات دي سي الجديدة في جميع محلات ترينكتس في الكويت، بما فيها الأفنيوز، مارينا مول، مول 360، سوق شرق، الفنار، ذا جيت، الكوت وبروميناد.