استضاف مركز سلطان عددا من طالبات نادي سنايا والذي يضم فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 9 و13 ربيعا، ويحتوي النادي على برنامج «الخبرة العملية» والذي يهدف الى فتح المجال أمام الفتيات للانخراط في الحياة العملية وتعلم الخبرات في مختلف المجالات، حيث يتم تقسيم الطالبات الى مجموعات صغيرة تتولى كل منها مهمة مختلفة داخل فرع مركز سلطان من ضمنها تنظيف الرفوف، التعاون مع مركز خدمة العملاء، بالإضافة الى تعلم آلية المحاسبة ودفع ثمن المشتريات وكل ذلك تم تحت إشراف فريق مركز سلطان. وعلى مدار اليوم، تفاعلت الفتيات بشكل حيوي مع العملاء وأضفين جوا من الحماس والبهجة على الفرع وعلى تجربة التسوق أيضا.

وقد استفادت الطالبات اللواتي شاركن بهذه الزيارة، حيث اكتسبن خبرة مباشرة حول ماهية العمليات اليومية التي تجري في الفرع وأبدين اهتمامهن الكبير لمعرفة المزيد عن قطاع تجارة التجزئة وقصة نجاح مركز سلطان.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت مديرة التسويق في مركز سلطان ليزا الغريب: لقد حرص مركز سلطان منذ تأسيسه، وكجزء من التزامه المستمر تجاه المجتمع الذي يتواجد فيه على المشاركة بفاعلية في نشاطات متعددة تساعد الشباب على اكتساب خبرة العمل وإعدادهم للقيام بأدوار مستقبلية في هذا المجال.

وفي نهاية اليوم، شكرت الطالبات مركز سلطان لمنحهن هذه الفرصة لمعرفة المزيد حول العمليات اليومية في محلات البيع بالتجزئة.

وتعد شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك)، واحدة من مجموعات الشركات الإقليمية الكبرى المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بحجم إيرادات يفوق مليار دولار أميركي سنويا، وتنشط شركات المجموعة في قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والتوزيع والعقارات والاتصالات والخدمات الأمنية، ومن خلال الالتزام بالقيم الأساسية التي تتمثل في خلق بيئة منفتحة ذات ثقافة متنوعة والتركيز على الاحترام والتميز في الخدمة، أصبحت شركة مركز سلطان أكبر متجر مستقل للتجزئة ومورد لمواد البقالة والمنتجات الغذائية الطازجة والسلع العامة في الكويت.