تعرفوا على نجاحكم وتحولوا إلى أيقونة.. فقليلة هي الساعات التي تعد أيقونية، وتتشارك كافة شركات الساعات طموح ابتكار ساعة يتعرف عليها الكثير من الناس بشكل فوري بمجرد رؤية تصميمها الفريد.

وخلال التسعينيات، كان لدار موريس لاكروا ساعة مماثلة تحمل اسم Calypso، وزينت هذه الساعة الأيقونية من الكوارتز معاصم عدد من المرتدين المهتمين بالأسلوب، وأثبتت نجاحها الكبير.

وفي عام 2016، حدثت شركة الساعات موريس لاكروا هذه الساعة الأيقونية التي تدعى AIKON، إنها ساعة تتمتع بتصميم جديد وحديث متوافق مع الأذواق الحديثة، وينضح كل عنصر من مواصفات AIKON بالترف مع لمسة نهائية عالية الجودة ونظام حركة من الكوارتز عالي الدقة.

وتتوافر ساعة AIKON الجديدة ضمن ثلاثة طرازات مختلفة: AIKON Ladies بسماكة 35 ملم، وAIKON Gents بسماكة 42 ملم، والتعبير الرياضي الأقصى AIKON Chronograph بسماكة 44 ملم، لقد حان وقتكم الآن، وحل وقت اختيار ساعة AIKON الخاصة بكم.

أسس ساعة أيقونية.

إن العلبة المستديرة لساعة AIKON الجديدة تضم إطارا بارزا يدمج ستة أذرع تحتضن شكل الساعة.

ويولد هذا الجانب من التصميم تباينا فريدا، وتمثل الأذرع القوة والصلابة من جهة، فيما تشكل بالمقابل احتضانا حنونا ومحبا من جهة أخرى.

يعرف مجال صناعة الساعات تقليدا طويلا من الشركات التي تقدم ساعات رجالية ونسائية بحيث يختار الأزواج أن يتذكروا بعضهم البعض من خلال ارتداء ساعات متشابهة. وتلتزم ساعة AIKON بهذا التقليد، إلا أنه على الرغم من أن ساعات النساء والرجال تتشارك تشابها كبيرا، ثمة تباينات دقيقة فيما بينها.

فتدمج علبة وسوار طرازات AIKON للرجال خطوطا جازمة وحادة وقوية، في حين تضم طرازات AIKON للنساء تفاصيل أكثر نعومة ولطفا وتقويسا، لا شك أن طرازات الرجال والنساء تتشارك تشابها كبيرا مع بعضها البعض.

لكن دار موريس لاكروا قامت من خلال خبرتها التصميمية بصقل التفاصيل الصغيرة للساعات المبتكرة لكلا الجنسين ما أدى إلى تلبية AIKON احتياجات المرتدين العصريين، الآن وفي المستقبل.

وتتشارك كل من الطرازات الثلاثة ضمن مجموعة AIKON هوية واحدة مع عناصر أساسية للتصميم جعلت منها ساعة كلاسيكية منذ عام 1990، ولطالما كان تصميمها أيقونيا، ومن المتوقع أن يبقى على هذه الحال طوال عقود قادمة.

الساعة النسائية:

وتتميز ساعة AIKON Ladies 35 mm بالأنوثة وهي تقدم أيضا ملاءمة نظام حركة كوارتز، ويتم إبراز جمال علبة الفولاذ المقاوم للصدأ من خلال اختيار واحد من أصل ثلاثة خيارات: فضي أو أسود أو عرق اللؤلؤ. ويقترن عرق اللؤلؤ مع علامات فاخرة مرصعة بالألماس.

ويعتبر الخيار عاملا رئيسيا من امتلاك AIKON، ويستطيع المرتدون المحتملون الاختيار بين سوار مترف من الفولاذ المقاوم للصدأ من خمسة صفوف أو سوار عالي الجودة من جلد العجل.

الساعة الرجالية:

إن ساعة AIKON Gents 42 mm هي ساعة ذكورية بشكل صارم، فتكون زوايا العلبة والإطار والسوار جازمة وشديدة التحديد.

وتتمتع هذه الساعة بكريستال صفيري مسطح وأنيق يسمح بارتدائها تحت كم قميص عصري بشكل مرتب، أما الميناء فهو متوافر ضمن خيارين: فضي غلفاني أو أسود غلفاني، وتقوم الأساور الممتازة الجودة والمصنوعة من جلد العجل التي تأتي ضمن ألوان متعددة يتم تكييفها بشكل مثالي، بمنح الدفء.

وبالتناوب، تتوافر أساور معدنية عملية من الفولاذ الأملس المقاوم للصدأ، أو الفولاذ والذهب 2N، وتتمتع هذه الأساور ببنية عالية الجودة وتضم مشابك مزدوجة قابلة للطي، فهي تمنح ثباتا مريحا وآمنا، وتتوافر هذه الصفة في الطرازات الأخرى ضمن مجموعة AIKON.

كرونوغراف AIKON Chronograph 44 mm

الكرونوغراف هو الساعة المثالية للرجال التنافسيين الذين يبحثون عن النجاح في كل ما يفعلونه.

ويتمتع كرونوغراف AIKON Chronograph 44 mm بحضور رائع على المعصم مع شخصية قوية وطابع واثق، وعلى غرار ساعات AIKON الأخرى، تتميز هذه الساعة بوضوح ممتاز وتمنح راحة استثنائية لمن يرتديها بفضل تصميم العلبة الهادف.

إنها ساعة مجهزة بتعقيدات مثل المؤقت، مما يجعلها مثالية لقياس فترات الوقت المنقضية عندما تكون الثواني مهمة.

ويأتي كرونوغراف AIKON Chronograph 44 mm مجهزا أيضا لملاءمة الألبسة المسائية، عندما يكون النمط أكثر بطئا وتشكل الساعة الجميلة والموثوقة الشريك المثالي لأمسية في الخارج.

وهي متوافرة بألوان الفضي أو الأسود أو الأزرق الفاتح الاختيارية للميناء، ويتمتع كرونوغراف AIKON Chronograph 44 mm بعظمة ساعة أيقونية من الماضي مع تأمين إطلالة جديدة للمستقبل.

وابتكر موريس لاكروا ساعة تجسد مهارة صناعة الساعات السويسرية وخبرة التصميم الاستثنائية للشركة.

وتقدم هذه الساعة قيمة رائعة، فتبرز بين الحشود مع تشكيلتها الفريدة واللافتة من المنافع.

إنها الساعة المثالية للمحترفين الناجحين.

قوموا باعتماد AIKON واعرضوا أسلوبكم الخاص.

لقد حان وقتكم الآن، فلتكن أيقونتكم الخاصة.